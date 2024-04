Volkswagen testera ID Buzz en tant que taxi autonome à Hambourg

La Volkswagen ID Buzz est l’une des propositions les plus intéressantes en matière de voitures électriques. Ce « pain de mie » bien connu a apporté un renouveau très intéressant à ce médium. Désormais, Volkswagen va utiliser cet ID Buzz et créer une flotte de taxis autonomes à Hambourg, poursuivant ainsi les tests déjà en cours.

Volkswagen teste depuis plusieurs mois maintenant pour changer un peu de paradigme et convertir ses voitures électriques. Il s’agira toujours d’une proposition commerciale, mais la marque souhaite créer une flotte de taxis autonomes dont elle disposera en Europe et sur d’autres marchés.

Cette idée n’est pas nouvelle et est déjà testée depuis quelques mois, quoique de manière contrôlée et très limitée. La marque veut s’assurer que ces propositions soient véritablement autonomes, qu’elles puissent offrir la sécurité dont ce type de véhicule a besoin et doit garantir.

Pour faire évoluer ces tests, VW souhaite proposer des essais routiers aux clients de Hambourg plus tard cette année. Ils quitteront leur sphère privée et limitée et commenceront à interagir avec l’ensemble de l’environnement en conditions réelles.

La société prévoit de commencer les tests au cours du second semestre, en commençant par un test auprès d’utilisateurs sélectionnés. Le service deviendra ensuite pleinement opérationnel via Moia, une filiale du groupe Volkswagen.

Concernant le service d’essais qui sera lancé, un chauffeur de sécurité sera à bord pour les essais routiers. Ceux-ci n’interagiront qu’en cas d’urgence, ce que d’autres font déjà. En situation normale, l’objectif est de fonctionner sans chauffeur.

Les essais routiers de Volkswagen avec l’ID Buzz, transformé en taxi autonome, ont été lancés en 2021, d’abord à Munich, puis également à Hambourg. Les résultats ont été très encourageants et la marque a décidé d’évoluer vers un environnement plus réel et avec des objectifs beaucoup plus définis.