Tesla aurait licencié plus de 10 % de ses effectifs

Tesla procède une nouvelle fois à une vague de licenciements. Selon un e-mail interne, l’entreprise de mobilité électrique va licencier plus de 10 % de sa main-d’œuvre mondiale, ce qui pourrait se traduire par environ 14 000 travailleurs sur les 140 000 dont elle dispose dans le monde.

Il s’agit toutefois d’un chiffre considérablement inférieur aux rumeurs précédentes, selon lesquelles les licenciements devraient toucher 20 % des travailleurs de Tesla. À ce stade, On ne sait pas quels managers, équipes ou domaines sont les plus touchés.

Cependant, Drew Baglino, vice-président senior de Tesla pour la propulsion et l’ingénierie énergétique, et Rohan Patel, président politique de l’entreprise, ont perdu le symbole Twitter qui indique qu’ils sont des « affiliés à Tesla », ce qui pourrait signifier que les deux dirigeants font partie de cette vague. de licenciements. Leurs positions cependant sont toujours répertoriés sur le site Web de l’entreprise.

Elon Musk a justifié ces licenciements en évoquant « une révision globale de l’organisation » dans le but de réduire les coûts et d’augmenter la productivité. Tesla aura également pris d’autres mesures pour atteindre ses objectifs, comme la réduction des équipes à la Gigafactory d’Austin, au Texas, où est fabriqué le Cybertruck.

Ci-dessous la lettre complète qu’Elon Musk a envoyée à ses employés :

Au fil des années, nous avons connu une croissance très rapide, avec plusieurs usines augmentant leur production dans le monde. Cette croissance accélérée a conduit à la duplication de certains emplois et fonctions dans certaines zones. Alors que nous nous préparons pour la prochaine phase de croissance de Tesla, il est extrêmement important d’analyser tous les aspects de l’entreprise afin de réduire les coûts et d’augmenter la productivité.

Dans le cadre de cet effort, nous avons mené un test complet de l’organisation et pris la décision difficile de réduire nos effectifs de plus de 10 % à l’échelle mondiale. Il n’y a rien que je déteste plus, mais c’est quelque chose que nous devons faire. Cela nous permettra d’être plus innovants et de maintenir notre dynamique pour la prochaine phase de croissance.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont quitté Tesla pour leur travail acharné au cours des prochaines années. Je suis profondément reconnaissant pour leurs contributions à notre mission et leur souhaite du succès dans les opportunités à venir. C’est très difficile pour moi de dire au revoir.

Pour ceux qui restent chez Tesla, je tiens à vous remercier d’avoir relevé le défi difficile qui nous attend. Nous développons certaines des technologies les plus révolutionnaires dans les secteurs de l’automobile, des énergies renouvelables et de l’intelligence artificielle. Alors que nous nous préparons pour la prochaine phase, votre détermination fera une énorme différence dans la réalisation de nos objectifs.

Merci beaucoup,

Élon.