Étude : les voitures électriques permettent d’économiser des milliards, même pour ceux qui ne les utilisent pas

Les voitures électriques ne conviennent pas à tout le monde, ce qui est juste, car certains n’ont pas besoin de les adopter. Cependant, la plus grande pénétration de ce nouveau paradigme sur le marché automobile apporte des avantages financiers à ceux qui l’utilisent comme à ceux qui ne l’utilisent pas. C’est du moins ce qu’indique une nouvelle étude évaluant l’impact de la recharge sur les réseaux électriques.

Énergie : la consommation des véhicules électriques fait pression sur la baisse des tarifs

Un rapport récent de Synapse Energy Economics a analysé, pour le marché américain, le montant que les propriétaires de voitures électriques paient pour l’électricité par rapport aux coûts supportés par les services publics pour construire, produire et distribuer cette électricité.

Les résultats indiquent que, pris ensemble, les les conducteurs de véhicules électriques ont contribué pour plus de 3 milliards de dollars (environ 2,8 milliards d’euros) de revenus nets pour le réseau électrique entre 2011 et 2021.

La croissance rapide de l’adoption des véhicules électriques a soulevé la question de savoir comment les véhicules électriques affectent les tarifs d’électricité payés par tous les ménages, y compris ceux qui ne possèdent pas de véhicule électrique.

Pour répondre à cette question, Synapse a comparé les revenus des services publics provenant de la recharge des véhicules électriques avec les coûts associés à la satisfaction de la demande de véhicules électriques, y compris les coûts des programmes de véhicules électriques utilitaires.

Les résultats de l’analyse indiquent que, depuis 2011, Les véhicules électriques ont contribué beaucoup plus aux revenus des services publics que pour les coûts. Pour cette raison, les véhicules électriques ont contribué à exercer une pression à la baisse sur les tarifs.

Ce ne sont pas des théories, ce sont des faits

Cette pression à la baisse sur les prix des services publics ne fera qu’augmenter à mesure que davantage de voitures électriques circuleront sur les routes et qu’une production d’énergie renouvelable plus rentable sera ajoutée au réseau.

L’effet net est que le coût de l’électricité diminuera pour tout le monde, tandis que les voitures électriques amélioreront la qualité de l’air de surface et réduiront les taux de maladies respiratoires chez les enfants, les personnes âgées et d’autres populations vulnérables.

De plus, alors que ces types d’économies et d’avantages sont prédits par des études prospectives depuis des années, cette étude Synapse (réalisée pour le compte du Natural Resources Defense Council) utilise plus d’une décennie de données réelles pour confirmer que l’électrification des véhicules est produisant cet effet de pression à la baisse sur les tarifs. En d’autres termes, ce n’est pas une théorie. C’est un fait.

De plus, l’étude a montré une corrélation entre l’impact fiscal net et le nombre de véhicules électriques en circulation. Traduction en cours: plus il y aura de véhicules électriques sur la route, moins les factures de services publics seront faibles pour tous les clients.