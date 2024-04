Les constructeurs allemands de voitures de luxe peinent à maintenir leur position en Chine

Les données de Porsche, Mercedes-Benz et BMW ont révélé que les constructeurs allemands de voitures de luxe ont subi une baisse de leurs ventes en Chine au premier trimestre.

Les constructeurs européens ne connaissent pas en Chine le même succès que les constructeurs chinois ici. Après tout, les ventes ont chuté de 3,8 % pour BMW, de 12 % pour Mercedes et de 24 % pour Porsche. De plus, ces deux derniers connaîtraient des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement.

Bien que les constructeurs chinois parviennent à pénétrer et à vendre sur le marché européen, les efforts des autorités et des constructeurs automobiles pour stimuler la demande dans la deuxième économie mondiale ne donnent toujours pas de résultats.

Outre le problème des ventes en Chine, les ventes de Porsche en Amérique du Nord ont également été affectées, tombant de 23 %. L’entreprise a vu ces opérations interrompues après que 1 000 voitures et SUV Porsche, ainsi que plusieurs centaines de Bentley et plusieurs milliers de véhicules Audi, aient été arrêtés à la douane américaine, comme indiqué ici.

Mercedes et Porsche ont révélé que les changements de modèles avaient nui aux ventes au premier trimestre, la première augmentant la Classe E en Chine et la seconde mettant à jour ses modèles Panamera et Taycan.

Comme l’a partagé Automotive News Europe, les constructeurs automobiles sont confrontés à une année difficile. Les prévisions prévoient des rendements stables ou inférieurs et une croissance des ventes plus lente, car des investissements sont réalisés dans le renouvellement de ses gammes de produits, dans le but de faire face à une concurrence croissante dans un contexte de demande réduite, notamment pour les automobiles entièrement électriques.

Selon l’association automobile allemande VDA, les ventes totales du premier trimestre ont été supérieures aux chiffres de l’année dernière, mais sont restées 21 % inférieures aux ventes de 2019.