Saviez-vous que Renault a créé des points clés permettant aux pompiers d’attaquer les incendies de batterie ?

Il s’appelle Renault Fireman Access et il s’agit d’une architecture existante dans les modèles hybrides rechargeables et EV de Renault ou Dacia qui permet aux pompiers d’accéder rapidement et directement à une batterie en feu dans ces véhicules. Cet accès privilégié, conçu en collaboration avec des pompiers spécialisés, permet d’introduire de l’eau au cœur des batteries des véhicules électriques pour éteindre les incendies en seulement 5 minutes, au lieu de 1 à 3 heures.

Renault a créé des points clés permettant aux pompiers d’attaquer les incendies de batterie

Lorsque Renault a voulu améliorer la sécurité de ses véhicules, l’entreprise a décidé qu’un bon moyen d’y parvenir était de demander aux pompiers ce qui aiderait les personnes à survivre aux accidents.

Le résultat est une collaboration avec les pompiers français qui a débuté en 2010 et se poursuit encore aujourd’hui. Lorsque l’entreprise a lancé sa Mégane E-Tech Electric 2022, celle-ci comportait plusieurs caractéristiques de sécurité développées en consultation avec les pompiers.

Toi les véhicules ont un interrupteur de sécurité sous la banquette arrière et une porte d’accès permettant aux pompiers de verser de l’eau directement dans la batterie.

De plus, les véhicules disposent d’un code QR lisible qui indique aux pompiers les spécifications de la voiture, y compris l’emplacement de la batterie et des airbags et les meilleurs points pour dégager les victimes d’accident coincées.

Christophe Lenglos, lieutenant-colonel des pompiers des Yvelines, est affecté au groupe sécurité automobile de Renault.

Mon rôle est principalement de travailler avec les équipes d’ingénierie dès les premières étapes du projet pour m’assurer qu’elles comprennent et intègrent les besoins des intervenants routiers dans leurs conceptions. C’est également bénéfique pour les pompiers, car cela nous permet de rester au courant des avancées technologiques et des contraintes qu’un constructeur automobile doit prendre en compte lors de la conception de ses véhicules, permettant ainsi de rendre les services d’urgence plus efficaces et mieux adaptés.

» a déclaré Lenglos.

En 2021, cette innovation brevetée a reçu le trophée Renault Brothers GOLD des mains de Luca de Meo.