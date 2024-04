Honda célèbre le design et la durabilité avec l’audacieux concept SUSTAINA-C

Avec la durabilité et l’efficacité comme devise, Honda sera le protagoniste de l’événement « Garden of Ideas » de Vanity Fair Italy à la Milan Design Week 2024. La marque présentera les avantages de l’utilisation de matériaux durables dans la conception de produits, en présentant son concept SUSTAIN-C, avec le Pocket Concept et le scooter de production SH125i « Vetro ».

Du 16 au 21 avril, Honda célébrera le design, l’innovation et la durabilité au Museo Diocesano, lors de l’événement « Jardin des idées » de Vanity Fair Italy. Afin de démontrer sa démarche pour atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050, à travers la stratégie « Triple Action to Zero », la marque apportera quelques premiers témoignages.

Les modèles Honda exposés au Musée Diocésain célébreront le design, l’innovation et la durabilité, en démontrant les possibilités esthétiques uniques qui peuvent être obtenues grâce à la réutilisation des matériaux, tout en contribuant à réduire les émissions de CO2 grâce à l’introduction dans le processus de production de matériaux recyclés plus innovants. éléments.

En explorant activement les moyens de réduire l’extraction des ressources et de parvenir à un recyclage plus économe en énergie et à faible émission de carbone, Honda cherche à accélérer sa transition d’un modèle commercial de consommation de masse à un modèle de circularité.





Toutes ces actions s’inscrivent dans la stratégie « Triple Action to Zero » de la marque japonaise, qui vise une réduction de 46 % des émissions de CO2 des activités de l’entreprise d’ici 2030, et la neutralité carbone d’ici 2050.

Plus d’informations sur la Milan Design Week 2024 disponibles ici.