La Tesla Model Y Long Range RWD avec 600 km d’autonomie arrive en Europe, mais pas complètement !

Tesla a lancé une nouvelle version du populaire modèle Y électrique dans plusieurs pays européens. Baptisé Model Y Long Range Rear-wheel drive, il s’agit de la deuxième version la plus économique du SUV compact d’entrée de gamme de Tesla, mais il est le plus puissant en termes d’autonomie. Oui, il est désormais en vente au Portugal !

Avec une distance de déplacement maximale de 600 kilomètres selon la norme WLTP avec une charge complète, le nouveau modèle européen Y surpasse de 67 km la version longue autonomie à 4 roues motrices (WLTP), le tout pour 3 000 euros de moins au Portugal.

Le nouveau Le modèle Y LR RWD commence à 48 990 euros au Portugal, ce qui le rend 4 000 € plus cher que le modèle de base à propulsion arrière avec batterie de gamme standard. De plus, il est important de souligner que le modèle 3 mis à jour avec transmission intégrale et batterie longue autonomie dépasse toujours l’autonomie annoncée du nouveau modèle Y de 18 miles (29 km) dans le cycle WLTP.

Toutefois, le prix de ce tramway plus petit est de 48 990 euros. Oui, c’est exactement le même prix. Ce qui peut laisser le client incertain de ce qu’il doit choisir !

Selon la publication officielle de Tesla sur le X, le Le modèle Y Long Range à traction arrière a une consommation d’énergie moyenne de 14,9 kWh/100 km.ce qui en réalité le modèle dont le coût au kilomètre est le plus bas du marché européen des SUV électriques.

Cependant, le site Internet de Tesla indique que le même modèle a une consommation moyenne de 15,5 kWh/100 km. En comparaison, le même site Internet indique que le Model Y à propulsion arrière standard consomme 15,7 kWh/100 km.

Actuellement, la nouvelle version longue autonomie à propulsion peut être commandée dans 19 pays européens :

L’Autriche

République tchèque

Danemark

Finlande

Allemagne

Belgique

Luxembourg

Suisse

Espagne

le Portugal

Norvège

Suède

Islande

Italie

Grèce

Pologne

Slovénie

Roumanie

Hongrie.

Il est intéressant de noter que des pays comme le Royaume-Unis et les Pays-Bas ne figurent pas sur la liste.

Fait intéressant, aux États-Unis, la seule version longue autonomie du Model Y disponible est également dotée d’une transmission intégrale. Il commence à 49 990 $ (avant crédit d’impôt) et a une autonomie de 300 miles avec une charge complète, selon l’EPA.