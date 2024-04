Combien de temps met la voiture Xiaomi SU7 pour recharger ses batteries en plein rue et quelle distance peut-elle parcourir avec une charge d’urgence

Les smartphones Xiaomi, Redmi et POCO se vantent d’avoir une charge rapide et ultra-rapide qui permet, dans certains modèles, de charger à 100% en seulement 15 minutes. Et bien sûr, le Xiaomi SU7 ne fait pas exception, et en moins d’une minute de charge, il a déjà assez d’énergie pour parcourir une dizaine de kilomètres.

Avec la voiture entre les mains de nombreux chanceux à travers la Chine, de nombreux tests sur le terrain sont en cours, comme cette conduite nocturne dans les rues d’une ville. Et quelqu’un a voulu mettre à l’épreuve la capacité de charge rapide du SU7.

Combien de temps met la voiture Xiaomi SU7 pour charger ses batteries dans la rue

Un utilisateur de Xiaomi SU7 Max a réalisé le test de charge dans une station de supercharge de Huawei et a partagé le résultat sur Internet. Le test montre que la puissance d’entrée de la voiture se stabilise autour de 180 kW. En conséquence, la voiture gagne 10 kilomètres d’autonomie en seulement 30 ou 40 secondes de charge, ce qui est idéal en cas d’urgence.

D’après les données affichées sur l’écran de contrôle, avec 216 km d’autonomie, le temps de charge restant était de seulement 26 minutes. À ce stade, la puissance absorbée était de 181 kW, la tension de charge était de 753 V et le SU7 Max consommait suffisamment d’énergie pour parcourir un kilomètre toutes les 3 à 4 secondes.

Selon d’autres tests, un chargeur de 600 kW peut charger le SU7 Max de 0% à 99% en 47 minutes, avec une puissance de charge maximale et moyenne d’environ 276 kW et 140 kW respectivement.

Le Xiaomi SU7 parcourt 220 km avec seulement 5 minutes de charge

Il est intéressant de faire une comparaison avec les données officielles publiées par Xiaomi lors de leurs tests, voici ce que peut atteindre le SU7 Max:

Avec 5 minutes de charge, il peut parcourir 220 kilomètres

Avec 15 minutes de charge, il peut parcourir 510 kilomètres





Cela se traduit par une autonomie de entre 1,7 et 2,2 km par 3-4 secondes de charge, ce qui est supérieur à ce que montre le récent test avec la station de charge de Huawei.

Xiaomi a officiellement déclaré avoir testé le Xiaomi SU7 avec plus de 2 000 modèles de batteries de charge différents de différentes marques. Selon les rapports, la société a également collaboré avec des institutions tierces pour effectuer des tests de charge et, selon les résultats, la voiture est compatible avec la plupart des options disponibles.

Via | MyDrivers