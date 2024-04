La Chine exporte de plus en plus de véhicules électriques… et commande davantage de navires pour les transporter

La Chine est en pleine croissance dans le secteur automobile et sa démarche a porté ses fruits. Parallèlement à l’augmentation des exportations de modèles électrifiés, il y a une augmentation de la demande de nouveaux navires de transport de voitures.

Comme le rapporte Reuters, les constructeurs automobiles et les compagnies maritimes chinois commandent un nombre record de navires de transport de voitures afin de répondre à l’augmentation des exportations de voitures électriques. Cette croissance est en passe de permettre au pays d’accumuler la quatrième plus grande flotte au monde d’ici 2028.

Selon les données du cabinet de conseil Veson Nautical, la Chine possède actuellement la huitième plus grande flotte au monde, avec 33 navires de transport de voitures. Devant lui, se démarque le Japon, avec la plus grande flotte du monde, avec 283 navires, suivi de la Norvège avec 102, de la Corée du Sud avec 72 et de l’île de Man avec 61.

Même si elle n’occupe pas une place de choix, les compagnies chinoises ont 47 navires en commande, ce qui représente un quart de toutes les commandes mondiales. Parmi les acheteurs figurent des sociétés telles que SAIC Motor, Chery Auto et BYD, ainsi que les sociétés de transport COSCO et China Merchants, celles-ci pour le compte de constructeurs.

Après l’arrivée de cette livraison en Chine, la flotte contrôlée par les Chinois passera de 2,4 % actuellement à 8,7 %. Nous nous attendons à voir de nouvelles routes commerciales établies presque exclusivement pour les constructeurs automobiles chinois.

Andrea de Luca, analyste chez Veson Nautical, a partagé.

L’année dernière, la Chine a dépassé le Japon en tant que plus grand exportateur de voitures, résultat d’une expansion stratégique sur des marchés dans lesquels ses voitures sont véritablement compétitives. En réalité, BYD à lui seul a exporté plus de 240 000 voitures en 2023, soit environ 8 % de ses ventes mondiales, et prévoit d’en exporter jusqu’à 400 000 cette année.

En combinant les données de Veson Nautical, les conclusions du cabinet de conseil en transport Clarkson : fin 2023, le tarif journalier pour la location d’un transporteur de 6 500 véhicules atteignait 115 000 dollars, soit plus de sept fois la moyenne de 2019. Le support apporté par le gouvernement a encouragé les constructeurs automobiles à acheter leurs propres navires.