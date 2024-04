Exoquad : véhicule tout terrain permettant aux personnes en fauteuil roulant de vivre des aventures

La technologie a une grande caractéristique : la tentacularité. Autrement dit, cela atteint tout le monde différemment. Et c’est en pensant aux personnes ayant des difficultés de mobilité qu’une entreprise a créé le véhicule Exoquad. Ce quad électrique est un véhicule tout terrain qui permet à ses occupants d’emmener ses occupants dans des aventures en pleine nature.

Le monde de l’aventure en plein air est devenu plus accessible grâce à l’Exoquad, un VTT spécialement conçu pour permettre aux utilisateurs de fauteuils roulants d’explorer les terrains les plus difficiles de manière autonome.

Ce véhicule innovant, créé par la société norvégienne Exotek, dirigée par les passionnés de plein air Mattias Storvestre et Sigurd Groven, représente une avancée significative en matière de mobilité adaptative.

Il n’y a pas de limites à la créativité

Mattias Storvestre, mécanicien aéronautique et concepteur CAO, a démarré ce projet à la recherche d’une solution de mobilité qui permettrait à sa femme, confrontée à des difficultés physiques, de l’accompagner dans ses excursions en plein air. En revanche, Sigurd Groven, physiothérapeute et aventurier, a subi une lésion complète de la moelle épinière T1 alors qu’il faisait du VTT, ce qui l’a amené à rechercher des alternatives qui satisferaient son désir d’explorer la nature.

L’Exoquad est disponible en configurations à deux et quatre roues motrices, avec le quatre roues motrices pesant environ 90 kg. Sa conception comprend un cadre tubulaire en aluminium 6061 avec arceau de sécurité, des pneus Kenda 20 x 4 pouces, des freins à disque hydrauliques Tektro Twin+ et des amortisseurs réglables DNM à l’avant et à l’arrière, offrant un débattement de suspension de 170 à 200 mm.

En matière de véhicules électriques, l’offre est très complète.

La version 2WD de l’Exoquad est propulsée par deux moteurs de moyeu arrière de 3,5 kW qui génèrent 190 Nm de couple chacun, tandis que la version 4WD ajoute des moteurs de moyeu de 600 W aux roues avant. Tous les moteurs sont alimentés par une batterie au lithium amovible de 48 V/2,1 kWh.

Les utilisateurs du modèle 4WD peuvent opter pour un mode 2WD pour économiser de l’énergie sur terrain plat, atteignant des vitesses allant jusqu’à 6 km/h en 4 roues motrices et 15 km/h en 2 roues motrices.

Une charge complète de la batterie, qui prend environ 7 heures, offre entre quatre et six heures d’autonomie en mode mixte.

Pour ceux qui recherchent le frisson des descentes en montagne sans l’assistance de moteurs, Exotek propose Exogravity. Ce véhicule partage plusieurs spécifications avec l’Exoquad, mais diffère en ce sens qu’il n’inclut ni moteur ni batterie.

Equipé de pneus Maxxis 24 x 2,3 pouces pour les descentes et pesant 49 kg, l’Exogravity se présente comme une option polyvalente pouvant également être utilisée pour le traîneau à chiens, une option très centrée sur le pays d’origine de ce projet.

C’est Les quads n’ouvrent pas seulement un nouveau monde de possibilités aux aventuriers à mobilité réduitemais crée également un précédent en matière d’innovation et d’accessibilité dans le domaine de l’exploration en plein air.