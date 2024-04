Le Xiaomi SU7 est la voiture électrique dont les plus distraits avons besoin : avec son mode de super économie de batterie, vous arriverez à destination sans encombre

Pratiquement jour après jour, nous découvrons de nouveaux détails sur le Xiaomi SU7 qui nous laissent bouche bée, et cette fois-ci nous allons parler d’un nouveau mode qui va nous aider à arriver à notre destination sans se soucier de l’autonomie électrique.

En effet, comme nous avons pu le lire sur Gizmochina, ce véhicule intègre dans son logiciel un mode appelé « Super économie d’énergie » qui est spécialement conçu pour maximiser l’autonomie en mettant de côté d’autres aspects tels que la vitesse maximale et même d’autres fonctionnalités que nous détaillerons dans cet article.

Si vous avez peu de batterie, ce mode peut être votre salut

Dans ce cas, comme nous l’avons mentionné, l’équipe chargée du développement du Xiaomi SU7 explique que la voiture dispose d’un mode spécifique pour économiser le maximum de batterie possible dans des situations limites. Le véhicule propose de l’activer automatiquement lorsque l’autonomie descend en dessous de 50 kilomètres, mais cela peut être entièrement configuré et nous pouvons le désactiver si nous le souhaitons.

Si nous choisissons de l’activer, le SU7 limitera sa vitesse maximale à 90 km/h, nous offrira une accélération beaucoup plus douce et même les performances de la climatisation seront considérablement réduites. En plus de cela, le chauffage des sièges et du volant ainsi que l’éclairage ambiant et les rétroviseurs chauffants seront également désactivés, de sorte que les performances de la voiture seront grandement limitées pour favoriser l’autonomie.

Mais ça ne s’arrête pas là, car cet mode va jusqu’à désactiver d’autres éléments tels que l’assistance à la conduite intelligente, les fonctions de stationnement automatique et les différents systèmes d’infotainment intégrés à la voiture, donc le confort est complètement mis de côté à cet égard.

Mais ne vous inquiétez pas car, comme nous l’avons mentionné précédemment, ce mode peut être désactivé si nous le souhaitons, et nous pouvons même le programmer pour qu’il se désactive automatiquement lorsque l’autonomie estimée dépasse les 300 km. Quoi qu’il en soit, nous sommes face à un autre élément intelligent de plus dans une voiture qui ne cesse de nous surprendre, il semble que Xiaomi fabrique ce type de produits depuis de nombreuses années.