Ce que Xiaomi ne veut pas que vous fassiez avec sa voiture SU7, les commandements de la nouvelle voiture électrique et le risque d’annulation de la garantie

Dans le monde des smartphones, « rooter » un téléphone signifie installer un firmware non officiel, ce qui est déconseillé par le fabricant d’origine. Dans le monde des véhicules électriques (EVs), c’est la même chose et Xiaomi a déjà prévenu ceux qui souhaitent modifier certains éléments du logiciel de sa voiture Xiaomi SU7.

En effet, des années ont été nécessaires pour ajuster chaque pièce et élément du véhicule, qui forme un ensemble qu’il vaut mieux ne pas modifier ni conduire de manière extrême, comme le souligne Xiaomi.

Les modifications du matériel ne sont pas autorisées

Customiser une vieille Dodge Charger de 1969 est une chose, mais modifier une voiture électrique avec une carrosserie remplie de capteurs et de caméras en est une autre. Chaque modification apportée à une pièce du matériel du SU7 peut entraîner un dysfonctionnement du logiciel et mettre en danger l’utilisateur.

Lors d’une session de questions-réponses sur sa voiture électrique, qui a été relayée par le média chinois ITHome, Xiaomi Automobile a été interrogée sur les vidéos présentes sur Internet montrant des modifications du matériel du SU7 pour mettre à jour ses fonctions. Leur réponse a été la suivante :

« Le matériel original de la voiture a été vérifié lors de tests professionnels comprenant la sécurité, l’adaptabilité environnementale, la robustesse, le bruit et les vibrations, l’étanchéité, la fiabilité et la durabilité, etc., et toute modification privée entraînera des risques de sécurité et de qualité incertains et annulera la garantie de qualité correspondante ».

Ne le conduisez pas comme une voiture de course Drag

En plus de l’annulation de la garantie, qui entraînerait des frais pour l’acheteur en cas de réparation du SU7, Xiaomi Auto a tenu à préciser qu’ils ne doivent pas conduire de manière « extrême comme sur les circuits de courses professionnels ».

Malgré la puissance du véhicule et son accélération rapide – ainsi que son freinage brutal en peu de temps -, si vous l’utilisez comme dans Fast & Furious ou que vous le mettez sur une piste de course, « en raison de la vitesse élevée, de l’accumulation élevée d’énergie cinétique, du freinage brusque, de la charge élevée continue et de la température élevée, le taux d’usure du dispositif s’accélère brutalement, ce qui met tout le véhicule bien au-delà des exigences des conditions de travail quotidiennes ».

