Après les pergolas et les murs, il reste encore un endroit pour installer des panneaux solaires : les canaux d’irrigation

Le désir croissant d’opter pour les énergies renouvelables, combinées à l’énergie solaire comme source efficace, a favorisé l’exploration des installations de manière créative. On a déjà vu des panneaux solaires installés sur des pergolas, des murs, des balcons et même le long des routes ; Aujourd’hui, les États-Unis d’Amérique (USA) ont annoncé le financement d’un projet d’énergie solaire sur les canaux d’irrigation.

L’objectif est commun : produire de l’énergie propre ; et pour y parvenir, il semble qu’il suffit d’un peu d’imagination. C’est du moins ce que nous comprenons des endroits que nous avons connus comme destinations pour l’installation de panneaux solaires. Les États-Unis souhaitent par exemple en installer dans les canaux d’irrigation.

Afin d’étudier les gains d’efficacité de l’eau et la quantité d’énergie propre produite pour une mise en œuvre future à plus grande échelle, le membre de la Chambre des représentants, Jared Huffman, a annoncé qu’il investirait 19,5 millions de dollars du programme Investir dans l’Amérique du président Joe Biden. .

Cette annonce constitue une étape importante dans nos efforts de lutte contre le changement climatique et de transition du pays vers une énergie propre et verte. L’installation de panneaux solaires sur nos canaux est une solution intelligente à nos dilemmes croissants en matière d’eau et d’énergie – elle exploite la technologie des énergies propres pour augmenter l’efficacité tout en réduisant notre empreinte carbone et la perte d’eau par évaporation des canaux. Grâce au travail visionnaire des parties prenantes, des ingénieurs, des experts du climat et de nombreux autres partenaires avec lesquels j’ai travaillé au fil des années, j’ai pu créer un cadre pour obtenir ce financement qui fera de notre vision une réalité.

» Dit Jared Huffman.

Des projets en Californie, en Oregon et en Utah seront financés par l’Inflation Reduction Act (IRA), qui prévoit 25 millions de dollars pour la conception, l’étude et la mise en œuvre de projets visant à couvrir les installations de transport par eau de panneaux solaires. C’est le représentant Huffman qui a rédigé la disposition IRA qui a rendu ce financement possible.

Projets annoncés par Jared Huffman

15 millions de dollars pour la San Luis & Delta-Mendota Water Authority, projet solaire flottant du canal Delta-Mendota (Californie)

L’Autorité, Reclamation et l’Université de Californie-Merced collaboreront dans le cadre d’un partenariat public-privé-académique pour évaluer les impacts des panneaux solaires photovoltaïques flottants sur le canal Delta-Mendota.

Le projet pilote vise à utiliser potentiellement jusqu’à trois technologies solaires flottantes pour évaluer la faisabilité, les coûts et les avantages de l’énergie solaire flottante par rapport aux technologies de canal sur les grandes installations de transport comme le canal Delta-Mendota.

L’initiative validera également la conception de l’énergie photovoltaïque flottante pour l’eau en mouvement, identifiera et résoudra les problèmes liés à l’entretien d’un canal avec des panneaux, explorera le potentiel de production d’énergie et développera des méthodes pour quantifier les impacts sur la qualité de l’eau.

2,55 millions de dollars pour le district d’irrigation de l’unité nord, projet de photovoltaïque flottant du canal principal (Oregon)

Le district d’irrigation de l’unité nord construira des panneaux solaires photovoltaïques flottants sur le canal principal du projet Deschutes, situé près de Bend, dans l’Oregon.

Le projet évaluera l’impact des panneaux solaires flottants sur les gains d’efficacité de l’eau et la quantité d’énergie propre produite.

1,5 million de dollars au Weber Basin Water Conservancy District, panneaux solaires sur le projet du canal Layton (Utah).

Le district de conservation des eaux du bassin Weber couvrira les canaux existants avec des structures de panneaux solaires côté canal dans la partie supérieure du canal Layton, près de West Haven, dans l’Utah.

Le projet servira de démonstration de cinq années de collecte de données et de suivi pour évaluer la capacité technique, la viabilité économique et la faisabilité d’une mise en œuvre à grande échelle.

De plus, il espère améliorer la qualité de l’eau en réduisant la prolifération d’algues le long du canal, produire de l’énergie renouvelable pour compenser l’utilisation des stations de pompage ou la revendre à la société de services publics, et réduire considérablement la perte d’eau par évaporation.

En 2015, Huffman a lancé un débat sur sa législation radicale visant à résoudre la crise croissante de l’eau aux États-Unis. Suite à une contribution publique sans précédent, qui a donné lieu à des idées et à des commentaires de près de 1 000 Californiens, il a présenté la Drought Relief and Resilience Act.

Les dispositions de cette législation visant à soutenir les projets de panneaux solaires flottants ont finalement été incluses dans l’IRA, qui financera ces projets.

Selon Jared Huffman, dans une note officielle, le programme Investir dans l’Amérique du président Joe Biden « représente le plus grand investissement dans la résilience climatique de l’histoire du pays et fournit des ressources indispensables pour accroître la résilience des communautés occidentales à la sécheresse et au changement climatique ».