Cette vidéo de la Xiaomi SU7 freinant brusquement démontre que nous ne sommes pas en présence d’une simple berline, il s’agit d’une voiture sportive.

Il y a exactement une semaine, Xiaomi est officiellement devenu un fabricant de véhicules électriques grâce à la première livraison de son Xiaomi SU7. Suite à cette nouvelle, nous avons reçu plusieurs vidéos de Chine qui nous ont montré le potentiel de cette voiture, et la dernière découverte concerne l’efficacité de ses impressionnants freins signés Brembo.

Dans ce cas, l’utilisateur Alejandro Perez a partagé une vidéo provenant du réseau social Weibo montrant la version Max du SU7 effectuant des tests de freinage. En réalité, il s’agit de tests très exigeants qui ont fait rougir les disques de frein de la voiture, mais malgré cela, leur efficacité est restée pratiquement intacte.

De 100 à 0 km/h en seulement 33,3 mètres

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo que nous avons liée à cet article, même si le Xiaomi SU7 Max a poussé ses disques de frein ventilés à l’extrême, ils conservent une efficacité assez évidente. Dans les meilleures conditions, ces étriers à quatre pistons peuvent passer de 100 à 0 km/h en seulement 33,3 mètres, et cela reste le cas même si nous le faisons plusieurs fois de manière continue.

Il est évident que ces disques, tout comme ceux de n’importe quelle autre voiture de haute performance, peuvent facilement chauffer, mais au moins Xiaomi s’est assuré que le freinage soit garanti pendant le plus longtemps possible. Cela est réalisé grâce à l’intégration d’un nouveau contrôleur de freins DPB de Bosch qui combine l’augmentation de la force de freinage et la fonctionnalité ESP en une seule unité, ce qui est essentiel.

De plus, ces éléments sont combinés avec un système de contrôle de stabilité appelé ESP 10.0 qui maintient la voiture stable lors de freinages brusques, donc en termes de sécurité, ce SU7 est au niveau des meilleurs véhicules du marché. Nous sommes sûrs que de nouvelles vidéos et informations nous parviendront de Chine, nous resterons donc attentifs pour continuer à découvrir tous les secrets de cette véritable bête.