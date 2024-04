Un ancien ingénieur de Boeing dénonce des défauts structurels dans les avions

Un ancien ingénieur de Boeing a affirmé que l’entreprise était au courant des défauts de sécurité dans la fabrication de l’un de ses plus gros avions de ligne, mais qu’elle les avait dissimulés pour accélérer la production. La Federal Aviation Administration (FAA) enquête.

Identifié comme Sam Salehpour, l’ancien ingénieur de Boeing a déclaré au New York Times que des sections du fuselage du 787 Dreamliner étaient mal sécurisées et pourraient éventuellement se briser en plein vol. La FAA enquête actuellement sur des affirmations selon lesquelles Boeing était au courant de ces failles de sécurité et aurait décidé de les dissimuler pour accélérer la production.

L’ingénieur a révélé qu’il travaillait pour l’entreprise depuis plus d’une décennie, y compris sur les avions en question, et a afirmé que Boeing avait utilisé des « raccourcis » dans le processus de fabrication qui avaient fini par compromettre la sécurité.

Dans une déclaration au New York Times, citée par The Guardian, Debra Katz, l’avocate de Salehpour, a déclaré que son client avait averti à plusieurs reprises l’entreprise que les changements dans le processus de fabrication des avions 787 menaçaient son intégrité. Cependant, il a été ignoré.

C’est cette culture que Boeing a permis d’exister. Il s’agit d’une culture qui donne la priorité à la production d’avions et les exclut des chaînes de production, même lorsqu’il existe de sérieuses inquiétudes quant à l’intégrité structurelle de ces avions et de leur processus de production.

Affirme Katz, dans un communiqué.

Boeing nie que la sécurité de ses avions soit compromise

Face à cette accusation, Boeing a confirmé que des changements avaient été apportés à la fabrication, mais a insisté sur le fait que la sécurité n’était pas compromise, comme on le prétendait.

Ces affirmations sur l’intégrité structurelle du 787 sont inexactes et ne représentent pas le travail exhaustif effectué par Boeing pour garantir la qualité et la sécurité à long terme de l’avion.

L’entreprise a déclaré dans un communiqué, dans lequel elle partageait également que les travailleurs sont encouragés « à s’exprimer lorsque des problèmes surviennent » et que « les représailles sont strictement interdites chez Boeing ».

S’adressant au New York Times, le porte-parole de Boeing, Paul Lewis, a déclaré que les ingénieurs avaient testé le Dreamliner de manière approfondie et « avaient déterminé qu’il ne s’agissait pas d’un problème immédiat de sécurité des vols ».

Nos ingénieurs effectuent des analyses complexes pour déterminer s’il existe un problème de fatigue à long terme dans n’importe quelle zone de l’avion. Cela ne deviendra pas un problème pour la flotte en service avant de nombreuses années, voire jamais, et nous ne pressons pas l’équipe afin de pouvoir garantir que l’analyse est complète.

Selon Reuters, la FAA a confirmé avoir parlé à Salehpour, dont les avocats ont écrit au chef de l’administration Michael Whitaker en janvier, déclarant qu’il avait fait des observations alors qu’il travaillait sur la chaîne de production du 787 en 2021.

Les problèmes signalés sur le modèle 777 de Boeing sont également en cours d’analyse, selon la FAA. Les autorités américaines n’ont pas fourni plus de détails et n’ont pas indiqué combien de temps durerait l’enquête.