Tesla domine en Europe alors que le marché des voitures électriques se développe en février

Même si de nombreuses sources d’information suggèrent que la demande de voitures électriques diminue, la vérité est qu’elles continuent de se renforcer en Europe. Cela se voit simplement : les ventes mondiales continuent d’augmenter malgré la réduction des incitations. Le mois de février maintient ce scénario, avec Tesla dominant le marché en Europe.

Tesla continue de dominer le marché en Europe

Après une année 2023 très intéressante sur le marché des voitures électriques, on attendait beaucoup pour l’année en cours. Ainsi, en février 2024, les ventes de voitures électriques ont augmenté de 10 % sur un an, en ligne avec la croissance globale du marché. Les plug-ins ont conquis 20 % de part de marché européen.

Malgré un léger ralentissement, le segment des voitures électriques continue de croître en Europe. Les véhicules entièrement électriques restent beaucoup plus populaires, détenant 13 % du marché, tandis que les hybrides en détenaient 7 %.

En février, environ 202 500 nouvelles immatriculations de voitures électriques ont été enregistrées en Europe. Le nombre pour l’année à ce jour dépasse les 400 000, soit encore une fois un solide 20 % du marché total. Le règne de Tesla en Europe reste incontesté. En février, près de 20 000 nouvelles Tesla Model Y ont été immatriculées, et la Model 3 arrive loin derrière, avec plus de 8 000 unités vendues.

Le marché des voitures électriques se développe en février

Il est intéressant de noter que malgré leur popularité, les modèles ID.3 et ID.4 de Volkswagen ne figurent pas dans le top dix en février, se classant respectivement 19e et 20e. Les présences notables sur le marché des véhicules électriques incluent la Peugeot e-208, le Volvo XC40 et la MG 4 en pleine croissance.

En matière de marques, Tesla reste le champion incontesté, surpassant légèrement BMW et Mercedes-Benz. Du côté des groupes automobiles, le groupe Volkswagen maintient son leadership avec une part de 19,5%, tandis que Stellantis continue avec 12,2%.

Ce scénario pourrait bientôt être renforcé par de nouveaux chiffres, pas seulement ceux de Tesla. Les marques chinoises se renforcent en Europe et leurs ventes vont bientôt monter en flèche, avec des offres comme BYD devenant de plus en plus intéressantes pour les consommateurs.