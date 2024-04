Xiaomi te fait un cadeau pour l’écran de ton téléphone portable, décore-le avec ces 9 fonds d’écran HQ de la voiture Xiaomi SU7

Bien que nous ne soyons qu’au début du quatrième mois de l’année sur les 12 qu’il compte, le Xiaomi SU7 est sans aucun doute l’un des protagonistes de cette année 2024. Et Xiaomi a lancé plusieurs fonds d’écran si vous voulez les mettre sur l’écran de votre Xiaomi, POCO ou Redmi.

Esthétiquement, le Xiaomi SU7 est une beauté en termes de design et d’esthétique combinés. De plus, Xiaomi vous permet de choisir parmi 9 couleurs de carrosserie – et 4 couleurs de garniture intérieure. Et ces neuf couleurs sont les protagonistes de ces 9 fonds d’écran.

Fonds d’écran du Xiaomi SU7 pour votre Xiaomi, Redmi et POCO

Selon Lei Jun, co-fondateur de Tesla et président de la division SU7, l’usine spécialement créée pour produire les SU7 peut fabriquer une voiture toutes les 76 secondes à pleine capacité. Un ratio spectaculaire avec lequel Xiaomi souhaite satisfaire la demande élevée de réservations dont il fait l’objet depuis que les Xiaomi SU7 sont officiellement en vente depuis le 28 mars dernier.





Et c’est précisément la semaine dernière, le 1er avril, lorsque Lei Jun a profité de son compte Twitter pour offrir gratuitement un cadeau numérique à tous les fans de la société et en particulier de leur premier EV: jusqu’à 9 fonds d’écran correspondant aux 9 couleurs du SU7. Il vous suffit de télécharger le fond d’écran que vous préférez en maintenant votre doigt appuyé sur l’image et en le sauvegardant dans la galerie de votre téléphone.





































Une voiture électrique de records

Un véhicule électrique qui reçoit de nombreux éloges dans ses premières analyses et tests sur le terrain de ses premiers propriétaires, comme nous le raconte Alberto de la Torre, journaliste et communicant depuis 2016 et spécialisé dans le secteur de l’automobile depuis plus de 5 ans, le Xiaomi SU7 a des promesses mécaniques qui « sont spectaculaires et je n’ai aucun doute qu’elles puissent être tenues. Ils ont parlé de versions de 295 CV et 664 CV qui devraient atteindre les 800 kilomètres d’autonomie selon le cycle chinois de homologation. Il est très probable que ce chiffre soit atteint car, compte tenu des particularités de cette homologation, il existe déjà des véhicules qui annoncent plus de mille kilomètres ».

