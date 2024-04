En Norvège, les voitures électriques pourraient dépasser les voitures à essence d’ici fin 2024

Les résultats de la Norvège en matière de voitures électriques sont pionniers et reflètent le succès d’une stratégie adoptée depuis plusieurs années. En réalité, d’ici fin 2024, les voitures électriques pourraient dépasser les voitures à essence dans le pays.

Selon les calculs publiés par Reuters, auxquels ont contribué des analystes, le nombre de véhicules électriques à batterie (BEV) sur les routes norvégiennes est en passe de dépasser celui des voitures à essence, pour la première fois dans un pays. Cela pourrait se produire entre la fin de cette année ou le début de 2025.

Ces données sont le résultat d’une stratégie que la Norvège avait anticipée par rapport à d’autres pays et qui s’est traduite par de généreuses incitations à l’achat de voitures électriques. Selon Reuters, cela a été possible en grande partie grâce à la richesse du pays dans les domaines du pétrole et du gaz.

Bien que les analystes estiment qu’entre fin 2024 et début 2025, les voitures électriques dépasseront les voitures à essence, ils estiment qu’il faudra encore quelques années pour que les premières dépassent le nombre de voitures à moteur diesel.

Avec 5,5 millions d’habitants, la Norvège est en passe de devenir le premier pays à mettre fin à la vente de voitures neuves à essence et diesel ; l’objectif est 2025. En réalité, neuf voitures neuves sur dix vendues au début de cette année étaient électriques à batterie.

Selon les données de l’Administration norvégienne des routes publiques, les véhicules électriques à batterie représentaient 24,3 % des 2,9 millions de voitures norvégiennes au 15 mars, contre 26,9 % des véhicules à essence.

Si ce [tendência] Si cela continue au cours des 12 prochains mois et en tenant compte du fait que les ventes de voitures à essence sont insignifiantes, l’année prochaine il y aura plus de voitures électriques à batterie sur les routes que de voitures à essence, et probablement avant la fin de cette année.

a déclaré Robbie Andrew, chercheur principal au groupe de réflexion sur le changement climatique CICERO.

Le chercheur a ajouté qu’avec près de 370 000 voitures diesel de plus sur les routes norvégiennes que les voitures électriques à batterie, il pourrait cependant falloir trois à quatre ans pour que celles-ci dépassent également les véhicules diesel.

Bien que les ventes de voitures électriques à batterie aient diminué, parallèlement à la baisse des ventes de voitures en général, le pourcentage de celles vendues a atteint 92,1 % en janvier, selon la Fédération norvégienne des transports (OFV).

Dans la même publication, Reuters rappelle que la transition énergétique de la Norvège, bien qu’impressionnante, n’a pas été pas cher. Pour rendre cela possible, le pays a exempté les véhicules électriques à batterie des taxes appliquées aux voitures à moteur à combustion interne et a investi dans des chargeurs publics.