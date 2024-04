Le robotaxi de Tesla sera bientôt une réalité : Musk annonce quand le véhicule à conduite autonome sera dévoilé

Le fondateur de Tesla a promis sur son compte X que le nouveau modèle de véhicule entièrement autonome sera dévoilé le 8 août 2024. Cela a suffi à faire grimper les actions de l’entreprise automobile, même si les tentatives précédentes d’introduction de robotaxis par d’autres acteurs du secteur se sont révélées être un échec.

« Le robotaxi de Tesla sera dévoilé le 8 août ». Ces quelques mots d’Elon Musk, publiés dans un post sur son compte officiel de X (anciennement Twitter) le vendredi 5 avril 2024, ont suffi à faire grimper de 3% les actions de Tesla à la clôture du marché boursier. Après tout, Musk promet depuis longtemps le lancement d’une nouvelle technologie révolutionnaire : la technologie FSD (Full self driving). Il s’agit d’une mise à niveau qui renforcera le système Autopilot, déjà présent dans les véhicules Tesla, au point de les rendre capables de se conduire entièrement seuls.

Comment fonctionneront les Robotaxis de Tesla

L’idée de Musk, selon ses promesses, est de lancer sur le marché un modèle de voiture entièrement autonome et autonome. Il l’a expliqué clairement dans son post de mars : « Les voitures vous emmèneront automatiquement où vous voulez. Ce sera comme entrer dans un ascenseur et appuyer sur un bouton ».

Une foule enragée a attaqué un taxi autonome pour le brûler : les vidéos

Le changement par communiqué à la technologie Autopilot actuelle, déjà disponible dans les Tesla, devrait être radical : tandis que l’Autopilot est un système d’assistance à la conduite qui nécessite toujours le contrôle et la surveillance d’un être humain, la technologie FSD devrait garantir une conduite entièrement autonome.

De plus, selon les prévisions de l’entrepreneur milliardaire, les chanceux propriétaires de Tesla FSD pourront permettre à d’autres personnes d’utiliser leur véhicule comme s’il s’agissait de taxis. Ainsi, au lieu de les laisser garées, ils pourront utiliser leurs Tesla comme source de revenus.

De nombreuses promesses, mais encore peu de résultats

Cependant, aussi grandioses soient-elles, ce sont des promesses qui ont encore peu de réalité, du moins jusqu’à présent. Comme Musk l’a lui-même admis, souvent ses prévisions temporelles ne sont pas très précises. De plus, il y a encore de nombreux doutes et incertitudes quant à la faisabilité des robotaxis et aux résultats qui pourraient découler de leur réelle introduction.

Aux États-Unis, les premières tentatives d’introduction de véhicules entièrement automatiques, comme le cas de Waymo, la voiture autonome de Google, ne se sont pas très bien passées en raison des nombreux actes de vandalisme commis contre les véhicules mis en circulation par la filiale de Google.