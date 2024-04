Tesla Model 2, la voiture électrique à 25 000 euros, n’existera plus

Les actions Tesla chutent, les ventes au premier trimestre ont chuté de 8,5% et le projet que beaucoup attendent depuis des années, le Model 2 au prix de 25 000 euros, n’aura plus lieu. La marque va repenser sa stratégie, car le marché est beaucoup plus compétitif. Abandonnant les véhicules moins chers, l’attention semble se tourner vers les robotaxis, ou voitures autonomes qui transportent des passagers.

Tesla annule l’un de ses projets les plus attendus : le « Model 2 »

Il existe un adage populaire qui pourrait exprimer ce qui arrive à Tesla : « Il n’y a pas de bien qui dure toujours, ni de mal qui ne finit jamais… ». Et l’hégémonie de la marque américaine pourrait désormais être ébranlée. Non pas que cela va mettre un terme à la vente de nombreuses voitures électriques. Oui, cela aura fermé la porte à ce qui serait pour beaucoup le coup de grâce dans le segment automobile « cher ».

Selon Reuters, le plan directeur de Tesla a perdu son élément le plus important. L’agence de presse, s’appuyant sur des sources proches du projet, affirme que l’entreprise nord-américaine finira par ne pas construire sa voiture abordable tant attendue. Au lieu de cela, il se concentrera désormais sur le développement de robotaxis autonomes utilisant la même plate-forme.

La nouvelle, qui n’a pas encore été confirmée par le constructeur, n’est pas passée inaperçue pour plusieurs raisons. Le plan d’affaires de l’entreprise prévoyait un premier catalogue de voitures chères et exclusives – rappelez-vous la Tesla Roadster originale – qui lui permettrait de financer des modèles de plus en plus pas cher et exclusifs jusqu’à atteindre un produit familial abordable.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, avait promis aux investisseurs que le modèle tant attendu serait fabriqué au Texas à partir du second semestre 2025. Cependant, des rumeurs faisaient également état de la production d’un modèle abordable en Europe, un marché où l’entreprise bénéficie d’une présence de premier plan, avec des ventes record, par exemple, du Model Y.

Des sources affirment que les salariés ont appris l’annulation du projet lors d’une réunion tenue fin février. Aujourd’hui, expliquent-ils, l’entreprise a esquissé une nouvelle stratégie, qui consiste à avancer dans le développement des robotaxis, des véhicules autonomes qui laissent présager l’avenir de la mobilité, même s’ils tardent à arriver.

L’entreprise n’a pas pu fabriquer les véhicules électriques à 25 mille euros

Pouvoir proposer une voiture électrique pour environ 25 000 euros a été l’un des plus grands défis de Tesla, notamment en termes de capacité de production et de marges bénéficiaires. Cependant, la nouvelle arrive à un moment où la Chine est devenue une puissance en matière de mobilité électrique, proposant des voitures vraiment abordables.

La stratégie agressive adoptée par le géant asiatique n’a fait que mettre la pression sur les fabricants occidentaux, qui tentent de suivre la vague de produits en provenance de Chine. Maintenant que, apparemment, Tesla ne va pas construire sa voiture électrique abordable, la grande question est de savoir ce qu’il adviendra de son plan directeur.

Et qui pourra à son tour décrocher cette part tant convoitée du marché du tramway… à bas prix !