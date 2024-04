Nouvelle Dacia Spring arrive avec un prix de lancement à partir de 16 900 euros

Dacia a promis que la nouvelle Spring serait « la voiture 100 % électrique offrant le meilleur rapport qualité-prix d’Europe ». Le modèle entièrement électrique sera présenté aux Portugais à un prix de lancement débutant à 16 900 euros.

Le nouveau Spring reprend le design innovant de Dacia, inauguré sur la nouvelle génération de Duster. Le style robuste et affirmé renforce encore son attractivité. En réalité, l’impact de cette transformation est visible tant à l’intérieur, qui a été redessiné, qu’à l’extérieur, où le toit est la seule partie de la carrosserie qui reste du modèle précédent.

En février, nous sommes allés voir cette nouvelle machine électrique de Dacia, un modèle qui cherche à encourager les conducteurs à adopter des voitures entièrement électriques et reconnaît que le design – avec l’efficacité, le prix et la praticité – est l’une des pièces essentielles du puzzle.

Depuis son lancement en 2021, et avec plus de 140 000 unités vendues en Europe, Dacia Spring a joué un rôle très actif dans l’introduction de la mobilité électrique sur le marché. Ce succès confirme la demande de voitures électriques abordables.

Xavier Martinet, SVP Dacia, Marketing Sales & Operations, a partagé dans un communiqué de presse.

Aujourd’hui, de plus en plus d’informations apparaissent, révélant que les commandes pour le nouveau Spring ouvriront au deuxième trimestre, au Portugal, et que les premières livraisons sont prévues pour les quatre derniers mois de 2024.

Trois niveaux d’équipement : Essential, Expression et Extreme

Sur la base de notre approche design-to-cost, avec le nouveau Spring, nous continuons à créer une offre électrique compétitive, proposant une autonomie à partir de moins de 20 000 € avec des équipements mis à jour et une autonomie combinée de 225 km, basée sur le cycle WLTP.

» a déclaré Xavier Martinet.

Dacia a amélioré la connectivité et les capacités multimédia de son nouveau Spring. Équipement standard sur les versions Essential et Expression, Media Control est un système multimédia commandé au volant avec informations multimédia et appels téléphoniques affichés sur le tableau de bord numérique.





Il comprend également deux haut-parleurs, une connexion Bluetooth et un port USB. Connecté à l’application gratuite Dacia Media Control, le conducteur peut utiliser les fonctions radio/médias et accéder à d’autres fonctionnalités (navigation par exemple) via son smartphone, avec une ergonomie conçue pour être utilisée pendant la conduite.

Le système Media Nav Live – de série sur la version Extreme et en option sur l’Expression – comprend un grand écran tactile central de 10 pouces qui intègre une navigation intelligente jusqu’à 8 ans, avec les conditions de circulation en temps réel et des cartes européennes à jour.

De plus, il peut être utilisé pour une utilisation sans fil d’Apple CarPlayTM et d’Android AutoTM. Le système Media Nav Live comprend également deux ports USB.

Les nouveaux ADAS améliorent la gamme d’équipements à bord du nouveau Spring pour se conformer aux dernières normes de sécurité européennes GSR II :

Système avancé de freinage d’urgence (urbain/extra-urbain avec détection de véhicules, piétons, cyclistes et motos) ;

Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte d’excès de vitesse ;

Assistant d’aide au stationnement arrière ;

Signal de freinage d’urgence ;

Alerte de franchissement de voie ;

Aide à l’entretien des voies ;

Avertissement d’attention du conducteur ;

Appels d’urgence (eCall).

Pour faciliter la vie des conducteurs, Dacia a intégré le bouton « Ma sécurité » pour un accès rapide à vos paramètres ADAS préférés.

Une voiture électrique conçue pour toutes les routes

Nous le connaissons de très près ici, mais il est important de souligner le moteur de 65 ch/48 kW, qui permet des accélérations plus dynamiques, atteignant 0 à 100 km/h en moins de 14 secondes. Il est disponible sur les niveaux de finition Expression et Extreme du nouveau Spring.

Encore plus économique et idéal pour un usage urbain, le moteur de 45 CV atteint le 0 à 100 km/h en moins de 20 secondes. Il est disponible sur le niveau de finition Essential du nouveau Spring.





En Europe, la nouvelle Spring est la seule voiture entièrement électrique qui pèse moins d’une tonne, avec un poids à vide de 984 kg dans la version Extreme, le haut de gamme.

Il ne pèse que 6 kg de plus que le modèle de la génération précédente avec un niveau d’équipement comparable, malgré la présence du nouvel ADAS, ainsi qu’une finition mise à jour et une gamme d’équipements standard plus large.

Avec son poids modéré et son groupe motopropulseur efficace, le nouveau Spring ne consomme que 14,6 kWh/100 km, ce qui permet de maîtriser les coûts d’exploitation.

Découvrez la gamme disponible au Portugal