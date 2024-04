La Corée du Nord teste un nouveau missile hypersonique propulsé par du combustible solide

Ce qui se passe en Corée du Nord est inconnu du monde entier. Cependant, certaines étapes sont de plus en plus connues. Un bon exemple en est le nouveau missile hypersonique propulsé par un combustible solide que le pays a testé.

La Corée du Nord a déclaré mercredi avoir testé avec succès un missile hypersonique à portée intermédiaire propulsé par un combustible solide. Selon l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA), le nouveau type de missile hypersonique, appelé Hwasongpho-16-Na, marque un développement significatif dans les capacités de défense du pays.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un était présent sur le site d’essai, avec d’autres dirigeants de son parti, ainsi que des responsables de l’armée et de l’unité de développement de missiles.

Compte tenu du succès de l’essai, Kim Jong Un l’a salué et l’a qualifié d’« arme stratégique offensive puissante ». Comme il l’a dit, cela montre la capacité de la « science et de la technologie de défense » du pays et sera utile pour « renforcer la capacité de dissuasion nucléaire des forces armées nord-coréennes ».

Le nouveau missile hypersonique de la Corée du Nord testé avec succès

Le test réalisé par la Corée du Nord visait à confirmer les spécifications techniques conçues pour l’ensemble du nouveau type de missile hypersonique à portée intermédiaire et à vérifier la fiabilité de ce système d’armes.

Selon les informations partagées par KCNA, le test a été réalisé en limitant la portée du missile à mille kilomètres. La vitesse et l’altitude du missile ont été contrôlées, « retardant le démarrage du moteur du deuxième étage et modifiant rapidement l’orbite de vol dans la région active ».

Le véhicule hypersonique, séparé du missile après son lancement vers le nord-est sur le terrain d’entraînement d’une unité militaire dans la banlieue de Pyongyang, a atteint son premier sommet à une hauteur de 101,1 kilomètres et son deuxième sommet à une hauteur de 72,3 kilomètres en faisant un vol de 1000 kilomètres comme prévu et a atterri précisément dans les eaux de la mer Orientale de Corée.

Comme l’a rapporté l’Associated Press, des informations des médias nord-coréens sont apparues un jour après que les forces armées sud-coréennes et japonaises ont détecté le lancement d’un missile depuis les environs de la capitale de la Corée du Nord vers sa mer orientale.

Ce test de missile hypersonique devrait s’inscrire dans le cadre de la modernisation des forces armées nord-coréennes, annoncée en 2021 par Kim Jong Un. Les experts prédisent que le pays augmentera la fréquence de ces essais de missiles à l’approche des élections présidentielles américaines prévues en novembre.

KCNA n’a pas fourni plus de détails sur le missile hypersonique ni sur la nature technique du test.