Nouveau Renault Captur arrive plus expressif à l’intérieur comme à l’extérieur

Lancé il y a dix ans et vendu à plus de deux millions d’unités dans 90 pays, le nouveau Renault Captur arrive avec une apparence plus premium.

Nouveau Renault Captur est la « voiture à vivre » du segment B. Polyvalent, à la fois compact à l’extérieur (4,23 m) et spacieux à l’intérieur, modulable pour s’adapter aux différents usages des clients, il s’adapte également à l’intérieur. ville ou en dehors de celle-ci.

Selon Renault, sa position de conduite surélevée est appréciée des clients, car elle permet un accès facile à la voiture et une bonne visibilité de la route. Toutes ces qualités expliquent le succès d’une voiture qui, depuis son lancement il y a dix ans, s’est vendue à plus de deux millions d’unités dans 90 pays.

Le nouveau Captur adopte le langage stylistique initié par Gilles Vidal, directeur du design de Renault, en adoptant une apparence plus élégante et dynamique.

Conservant les atouts qui ont fait son succès jusqu’à présent, Nouveau Captur affirme sa personnalité avec de nouvelles proportions plus athlétiques et dynamiques. La façade horizontale, entièrement repensée, est à la fois graphique et technologique, lui conférant une identité stylistique forte.

Paula Fabregat, directrice des projets de design chez Renault, a partagé.

Bien que renouvelé, Renault souhaite que son Captur continue d’être la référence des SUV urbains, un marché qui représente la moitié des ventes du segment B et 30 % du marché européen total.

D’autant que le nouveau Captur conserve sa polyvalence, sa carrosserie et son espace intérieur bicolores, ainsi qu’un équipement généreux et high-tech. De plus, la nouvelle génération de Captur gagne une série de nouveautés.

Plus expressif à l’intérieur comme à l’extérieur, avec le nouveau niveau de finition Esprit Alpine, le style du nouveau Captur offre élégance et esprit sportif. L’habitacle est mis en valeur par une nouvelle sellerie et de nouveaux écrans sur la planche de bord et la planche de bord. Disponible selon les versions, le système multimédia OpenR Link, avec Google intégré, offre le meilleur de la technologie embarquée avec Android Automotive 12, une première mondiale sur le segment B.





L’architecture électronique porte la sécurité à de nouveaux niveaux avec une gamme d’aides à la conduite de pointe, notamment la conduite hybride prédictive et l’assistance active à la conduite pour la conduite autonome de niveau 2.

Au Portugal, le nouveau Renault Captur sera disponible avec une gamme de quatre motorisations, dont l’option full hybride E-Tech de 145 ch. Pour une conduite encore plus dynamique, la transmission a été revue et la direction assistée recalibrée. Selon les versions, le système Extended Grip optimise la traction dans toutes les conditions de conduite.

Fabriqué à Valladolid, le nouveau Renault Captur sera disponible au Portugal à partir du second semestre 2024.

Il y a plus de 10 ans, Renault rompait avec les codes du segment B en donnant au Captur l’ADN de la « voiture à vivre » […] Elle est encore plus dans l’air du temps, avec un nouveau design plus affirmé, une motorisation full hybride E-Tech et le système OpenR Link avec Google intégré. Toutes ces technologies sont utiles et sont reconnues par nos clients.

A déclaré Fabrice Cambolive, directeur exécutif de la marque Renault.