2047 km/h : cette voiture électrique arrivée en Europe bat le record mondial de recharge

Ce n’est pas vraiment nouveau. Dans le passé, nous avons parlé de la Zeekr 001. Bientôt, cette voiture électrique sera en vente dans notre quartier et, pour un segment en constante évolution, le véhicule ajoute, parmi ses nombreuses nouveautés, une nouvelle batterie capable de se recharger en un temps record. instantané. En réalité, la vidéo que nous avons montrée révèle ce qui est sur le point d’arriver… un record de puissance !

Les voitures électriques chinoises évoluent rapidement et s’améliorent à un rythme difficile à croire. L’exemple le plus récent est la Zeekr 001, une grande berline électrique vendue en Chine et dans plusieurs pays européens, qui a récemment fait l’objet d’une mise à jour majeure.

Au programme : des aides à la conduite améliorées, un nouveau toit panoramique et de nouvelles batteries rechargeables en un clin d’œil. Une vidéo publiée par Zeekr sur Weibo confirme la théorie et en profite pour battre le record de puissance, détrônant… une autre voiture électrique chinoise, la Li Auto Mega.

Un pic à 546,4 kW

Entrons dans le vif du sujet : cette Geely Zeekr 001 s’est rechargée de 10 à 80 % en 11 minutes et 28 secondes. C’est phénoménal, cependant, la Li Auto Mega est encore (légèrement) en avance sur plusieurs critères.

En effet, la recharge prend moins de temps (10 minutes et 36 secondes), tout en récupérant une plus grande capacité : + 66,5 kWh pour la Zeekr contre + 72 kWh pour la Li Auto. Enfin, la courbe de charge est plus maîtrisée : à 80 %, la Zeekr est capable d’accepter 250 kW, contre 309 kW pour la Li Auto.

Là où le Zeekr 001 bat le Li Auto Mega, c’est en puissance maximale. Alors que la Li Auto atteint 521 kW, la Zeekr atteint (très précisément) 546,4 kW. De quoi récupérer 2047 km/h de charge à cette puissance !

Soyons réalistes, ces deux voitures électriques offrent des valeurs dont presque tout le monde dans ce segment ne peut que rêver, et les différences ne sont que marginales.

Grâce à la batterie… et au réseau de recharge

Deux facteurs sont responsables de ce résultat : la batterie et la borne de recharge à laquelle le Zeekr 001 était connecté.

En ce qui concerne la batterie, nous parlons de la batterie Shenxing de CATL, leader mondial des batteries – qui est également équipée dans une version encore améliorée du Xiaomi SU7.

Contrairement à Xiaomi, le Zeekr a droit à une architecture 800 volts avec cette batteriece qui explique ces très bons scores – avec Shenxing, mais à 400 volts, le Xiaomi SU7 doit se contenter de 10 à 80% en 30 minutes.

L’autre responsable est bien entendu le terminal. Zeekr a utilisé sa propre borne de recharge de 800 kW. La marque installe des points de recharge partout en Chine, à l’instar des Tesla Superchargers : son objectif est d’avoir 1 000 stations en Chine d’ici fin 2024.

Quand cette voiture électrique arrivera-t-elle au Portugal ?

Le Portugal est encore inconnu. Ce que l’on sait déjà, c’est que l' »ancienne » version de ce Zeekr 001 est déjà disponible dans plusieurs pays européens, et un responsable de la marque nous a indiqué que le Zeekr arriverait en France fin 2024.