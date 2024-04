Le PDG de Stellantis réaffirme que les véhicules électriques ne sont pas la seule solution pour la mobilité

Le PDG de Stellantis partage constamment son point de vue sur le marché et explique pourquoi il faut le tirer. Une fois de plus, Carlos Tavares a souligné que les voitures électriques ne constituent pas une solution universelle.

Le débat sur la viabilité de la massification des voitures électriques est très présent et les constructeurs, les gouvernements, les dirigeants et les organisations y ont participé.

L’un des dirigeants les plus virulents a été Carlos Tavares, PDG du groupe Stellantis, qui a récemment renforcé son point de vue lors du Forum sur la liberté de mobilité de l’entreprise :

Lors de la même conférence, Carlos Tavares a déclaré que les batteries des véhicules électriques nécessiteront « un progrès très significatif en termes de chimie » pour réduire leur poids de moitié au cours de la prochaine décennie.

Selon lui, les quelque 500 kg de matières premières actuellement nécessaires pour créer une batterie « ne semblent pas être un résultat très raisonnable » d’un point de vue environnemental.

L’industrie, basée sur de nouveaux produits chimiques, doit réaliser une percée en termes de densité de puissance mobile au cours de la prochaine décennie, afin de réduire d’au moins 50 % le poids et l’utilisation de matières premières dans les véhicules électriques.

» a déclaré Tavares, admettant que cela « est en cours ».

Toujours au Forum sur la liberté de mobilité, Roberto Schaeffer, professeur d’économie énergétique à l’Université fédérale de Rio de Janeiro, au Brésil, a déclaré qu’environ 800 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité et que « beaucoup plus » n’ont pas accès à l’électricité. un réseau électrique stable auquel ils peuvent avoir confiance.

Dédié à l’étude de la manière dont la société peut atteindre zéro émission nette, Schaeffer a déclaré que considérer les véhicules électriques comme une option largement répandue est une « perspective mondiale du Nord », faisant référence à des régions comme l’Europe et l’Amérique du Nord. Dans l’ensemble, a-t-il déclaré, les biocarburants fonctionneraient mieux que les véhicules électriques.

Pour Tavares, l’hydrogène ne sera pas non plus une technologie alternative viable pour la mobilité actuelle des masses en raison de son coût « très élevé ».

La génération Z et la génération Y sont de loin les plus disposées à modifier leurs choix de transport afin de limiter leur impact sur l’environnement. Par ailleurs, ils constituent le groupe démographique le plus susceptible d’accepter de cesser d’utiliser les modes de transport dans lesquels ils sont les seuls passagers.