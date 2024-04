Les voitures électriques d’occasion seront-elles aussi peut cher, voire moins chères, que les voitures diesel en Europe ?

Selon le dernier rapport d’un portail spécialisé dans les voitures d’occasion, la réponse est oui : les voitures électriques d’occasion pourraient bientôt être aussi pas cher, voire moins chères, que les voitures diesel.

Au cours de l’année dernière, et comme nous l’avons suivi ici, les prix des voitures électriques neuves ont fortement chuté, baisse motivée par la guerre des prix dans le secteur.

La baisse des prix des voitures neuves a un impact direct sur le prix des modèles d’occasion, c’est pourquoi celui-ci est également considérablement réduit, se rapprochant de la valeur moyenne des modèles fonctionnant aux combustibles fossiles en Europe.

C’est la conclusion du dernier rapport du portail spécialisé dans les voitures d’occasion Autoscout24, cité par Handelsblatt, qui analysait l’évolution de la valeur des voitures vendues sur sa plateforme.

Comme indiqué, en mars, les voitures électriques avaient un coût moyen de 29 548 euros, une valeur inférieure de 26 % à celle enregistrée au cours de la même période de l’année dernière, et très proche de la moyenne stable de 28 115 euros pour les voitures d’occasion à combustibles fossiles.

En termes purement mathématiques, ce n’est qu’une question de temps avant que les prix des voitures électriques d’occasion s’alignent sur les prix des voitures d’occasion en général, voire tombent en dessous.

A déclaré Stefan Schneck, directeur commercial pour l’Allemagne chez Autoscout24, supposant que la pression sur les prix des marques de mobilité électrique restera élevée tout au long de l’année.

Selon le portail spécialisé dans les voitures d’occasion, quatre des dix voitures électriques d’occasion les plus recherchées ont vu leur prix baisser d’environ 30 % par rapport au premier trimestre 2023. Parmi elles, la version électrique de la Smart ForTwo, l’Audi e -tron 50 et 55 quattro, et la Volkswagen ID.3.

Cette approximation des prix ne devrait pas surprendre. Pour les analystes, plusieurs raisons justifient cela, à savoir les fortes incitations que les constructeurs et les gouvernements ont mises en place pour motiver l’achat de voitures électriques, et les évolutions technologiques, en termes de batteries et de logiciels, qui rendent les voitures électriques obsolètes plus rapidement. modèles avec moteur à combustion interne.