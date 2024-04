Après tout, quels sont les scellés obligatoires sur les vitres des voitures ?

Au cours des dernières années, la loi a connu plusieurs changements et il est aujourd’hui normal qu’il y ait des doutes quant à l’obligation d’apposer des scellés sur les vitres des voitures. Après tout, qu’est-ce qui doit être visible sur le verre ?

Actuellement, il n’est pas nécessaire d’apposer un quelconque type de sceau sur la vitre de la voiture.. En 2007 Il n’est plus nécessaire d’avoir le taxe de circulation. Concernant le sceau de Contrôle Périodique du véhicule, il n’est pas non plus nécessaire qu’il soit apposé conformément au décret-loi nº 144/2012, le 11 juillet. Cependant, il est toujours nécessaire d’avoir en possession le formulaire d’inspection du véhicule concerné.

Il n’est pas non plus nécessaire de présenter une preuve de taxe routière unique.

Déjà en 2023 C’était l’assurance responsabilité civile qui n’avait plus besoin d’être visible.

Des scellés sur la voiture ? Non! Mais il faut des preuves…

Si vous êtes contrôlé par la police et que vous n’avez pas de dossier de contrôle, l’amende peut aller de 60 à 300 euros. Par ailleurs, le conducteur du véhicule est également tenu de présenter le document dans un délai de huit jours, à l’endroit indiqué par l’autorité. Il s’agit d’une infraction mineure et en ce sens vous ne perdrez aucun point sur votre permis de conduire.

En revanche, si le véhicule n’a pas été contrôlé, l’amende peut aller de 250 à 1 250 euros. (Article 116 – Contrôles – voir ici).

Les conducteurs surpris en train de conduire un véhicule sans assurance automobile doivent payer une amende pouvant aller de 500 à 2500 euros (selon le code de la route). De plus, la voiture est immédiatement saisie par les autorités. Dans ce cas, s’agissant d’une infraction grave, le conducteur perd deux points sur son permis de conduire et peut également se voir interdire de conduire pour une durée d’un mois à un an.

En cas d’accident de voiture impliquant un véhicule non assuré, le conducteur est puni par la loi – s’il n’est pas responsable de l’accident en question, il devra toujours payer une amende et perdre les points correspondants sur son permis. Lorsque l’accident est causé par un véhicule non assuré, le conducteur est toujours responsable du paiement d’une amende, d’une indemnisation à toutes les victimes de l’accident ayant subi des dommages physiques et/ou matériels.

S’il ne porte pas le sceau de l’Assurance Responsabilité Civile, cela est considéré comme une infraction administrative et l’amende est de 125 euros (dans ce cas, il existe une assurance valable). Si vous n’avez pas d’assurance valide, l’amende passe à 250 euros.

Le conducteur doit toujours avoir avec lui les documents suivants :