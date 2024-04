Comment le Xiaomi SU7 se comporte-t-il dans le monde réel ? Les premiers tests sont prometteurs

Xiaomi a décidé d’occuper un autre espace qu’elle estime rentable et susceptible de se développer. Le géant a lancé la Xiaomi SU7, sa première voiture électrique et à ce moment-là, le marché semblait s’être rendu. Maintenant qu’il est disponible, les premiers tests apparaissent, qui montrent que son autonomie sera largement en avance sur la concurrence directe.

Premiers tests de la promesse Xiaomi SU7

Après avoir vu les ventes monter en flèche et un premier week-end indéniablement réussi, les premières expériences d’utilisation du Xiaomi SU7 commencent à émerger. Cela semble être à un niveau très élevé, mais jusqu’à présent, tout était conforme aux spécifications.

Après ce qui semble avoir été le premier véritable essai routier du SU7, les résultats de l’utilisation de cette voiture électrique Tesla semblent très prometteurs. Les premiers tests d’homologation ont placé la Xiaomi SU7 comme l’une des meilleures voitures électriques et la preuve semble désormais en être disponible.

L’autonomie et l’accélération sont au top

Même s’il peut paraître très axé sur l’efficacité, le Xiaomi SU7 a quelques arguments en ce qui concerne ses performances. Lors des tests d’accélération jusqu’à 100 km/h, le SU7 Max a laissé ses concurrents loin derrière, avec un temps de seulement 3,24 secondes. Cela le place bien devant la Tesla Model 3 LR (4,62 secondes) et la Nio ET5 LR (3,83 secondes). Dans le test du quart de mile (X mètres), la domination du SU7 s’est poursuivie, réalisant un temps de 11,17 secondes.

Bien qu’il ne dispose que de données obtenues dans des conditions contrôlées, le Xiaomi SU7 semble bien préparé pour le monde réel. Xiaomi revendique une autonomie de 800 km dans le cycle d’essai des véhicules légers en Chine (CLTC). Lors de l’essai routier effectué actuellement, il a réussi à atteindre 643 km. Bien que le XPeng P7 ait atteint des valeurs réelles plus proches de celles déclarées, la voiture Xiaomi a répondu aux exigences.

Le prix est un facteur important à ce stade

Dans le contexte, et parce qu’il ne faut pas se fier uniquement aux performances et à l’autonomie, le Xiaomi SU7 a aussi d’autres arguments. Selon la configuration, cette voiture électrique a un prix débutant à environ 27 900 euros en Chine. Cela le rend nettement moins cher que la Tesla Model 3 (à partir d’environ 31 730 euros) et le Nio ET5 (à partir de 38 500 euros).

Avec ces résultats, le Xiaomi SU7 finit par pouvoir viser une position de premier plan sur le marché. L’entrée de la marque dans le monde automobile impressionne tout le monde, avec un mélange d’accélération, d’autonomie respectable dans le monde réel, de nombreuses fonctionnalités axées sur la technologie et un prix très compétitif.