Tesla : les livraisons de voitures électriques chutent au premier trimestre 2024

Tesla a montré au marché qu’elle est une entreprise très précieuse et à chaque nouveau trimestre, les résultats financiers le démontrent. La production et les livraisons ont atteint des sommets constants, mais le début de 2024 a apporté une nouvelle réalité. Les livraisons de voitures électriques ont chuté au premier trimestre 2024.

Les résultats financiers de Tesla sont désormais connus et placent l’entreprise d’Elon Musk dans une position difficile sur le marché. La marque a connu une forte baisse de ses ventes et a révélé avoir livré 386 810 véhicules électriques au cours des trois premiers mois de 2024.

Ce nombre représente une baisse de 20 % par rapport aux 484 507 voitures électriques livrées par Tesla au 4e trimestre 2023. Dans le même temps, la valeur désormais présentée représente une baisse de 8 % d’une année sur l’autre. Il s’agit de la première baisse annuelle des ventes de Tesla depuis 2020.

En réalité, les chiffres révélés, bien que provisoires, étaient également bien inférieurs aux projections du marché et des analystes. En moyenne, ils s’attendaient à ce que Tesla livre beaucoup plus de véhicules, ce chiffre atteignant 449 080 voitures électriques.

Production Livraisons Modèle 3/Y 412 376 369 783 Autres modèles 20 995 17 027 Total 433 371 386 810

Dans sa présentation des résultats, Tesla a détaillé avoir construit 412 376 véhicules Model 3 et Y au cours des trois premiers mois de 2024. Dans le reste de son offre, la marque aura produit 20 995 « autres modèles », pour atteindre un total de 433 371. Parmi les livraisons, 369 783 étaient des modèles 3 et Y. La société n’a pas détaillé le nombre de Cybertrucks qu’elle a construits et livrés.

Pour justifier ces chiffres négatifs, Tesla a évoqué des problèmes de production. Son usine en Allemagne a dû fermer pendant près d’une semaine en raison d’un incendie criminel. Il a également suspendu la plupart de ses installations pendant quinze jours en raison de perturbations des transports résultant des attaques en mer Rouge.

Tesla devrait poursuivre sa politique de prix pour tenter d’inverser ces chiffres et augmenter ses ventes. La marque n’a cessé de baisser les prix de ses voitures et a même amené la concurrence à suivre cette voie.