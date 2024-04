Pour rivaliser avec la Chine, Tesla abandonnera une stratégie de production centenaire

L’offensive chinoise exige de la créativité de la part des industriels occidentaux, qui se voient contraints de redécouvrir des procédés et d’explorer de nouveaux matériaux, pour rester compétitifs. En ce sens, Tesla envisage d’abandonner une stratégie utilisée depuis de nombreuses années dans l’industrie automobile : la chaîne de montage en série introduite par Henry Ford.

Tesla a déjà exposé son projet d’obtenir une voiture capable de résister aux propositions chinoises. Avec un modèle à 25 000 $ en vue, le constructeur de voitures électriques va d’abord revoir le processus de fabrication.

Si en 1923 la chaîne de montage en série introduite par Henry Ford était considérée comme révolutionnaire pour l’industrie, en 2024 il est possible qu’il y ait d’autres approches tout aussi performantes.

Par conséquent, Tesla adoptera ce qu’elle appelle une approche « unboxed ». Selon Automotive News, cela ressemble plus à la construction de Lego qu’à une chaîne de production traditionnelle. Pour Tesla, ce procédé, encore utilisé par de nombreux constructeurs, est plein d’inefficacités, pour les raisons suivantes :

Déplacer un objet de la taille d’une voiture dans une usine prend beaucoup de place ;

Peindre une machine entière, plutôt que seulement les panneaux qui doivent être peints, prend du temps et gaspille de l’énergie ;

Travailler à partir d’une grande structure signifie que seules quelques personnes peuvent assembler les pièces à un moment donné.

Au lieu d’une voiture se déplaçant le long d’un tapis roulant linéaire, Tesla prévoit que les pièces soient assemblées simultanément dans des zones spécifiques, se rejoignant à la fin.

Selon le constructeur américain, ce changement pourrait réduire la surface de production de plus de 40 %, permettant à l’entreprise de construire ses futures usines beaucoup plus rapidement et à moindre coût. Cette approche devrait aboutir à des voitures moins chères.

Bien que Tesla estime que le succès de son approche de production pourrait réduire les coûts associés de moitié, une analyse de Bloomberg Intelligence a estimé que le nouveau processus de fabrication modulaire réduirait les coûts de 33 %, et non de moitié.

L’approche « unboxed » de Tesla pourrait-elle aboutir à des voitures moins chères ?

Bien que l’intention soit connue, il n’y a pas encore beaucoup de détails sur cette nouvelle approche ni sur la date à laquelle elle sera mise en pratique. En janvier, Elon Musk a déclaré que Tesla était « très avancée » dans la fabrication d’une voiture moins chère et qu’elle devrait commencer la production à la fin de l’année prochaine.

A l’époque, bien qu’il ait évoqué le nouveau « système de fabrication révolutionnaire », qu’il qualifiait de « beaucoup plus avancé que n’importe quel système de fabrication automobile dans le monde, et de loin », le directeur exécutif n’avait pas donné de détails.

La méthode « unboxed » ne nécessite pas qu’un grand squelette de machine se déplace dans une usine, prenant forme tout au long du processus. Cela implique également que la machine soit divisée en petits groupes et que les différents composants du véhicule soient travaillés simultanément, avant de se réunir à la fin, en un seul point de production.

Selon une analyse de Mathew Vachaparampil, directeur général de Caresoft, une société d’ingénierie et d’analyse comparative automobile, les ingénieurs de son entreprise ont passé 200 000 heures à construire une réplique numérique de la Tesla « non emballée », et ont découvert que les ambitions de Tesla d’Elon Musk étaient techniquement possibles. En réalité, selon Vachaparampil, elles seraient « extrêmement logiques en termes financiers ».