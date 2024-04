Renault disposera de deux plates-formes différentes pour la prochaine génération de Clio. Voici l’électrique !

On savait déjà que la continuité de la Renault Clio était assurée, malgré l’arrivée des nouvelles petites voitures électriques de la marque. Il apparaît désormais que l’utilitaire français sera également disponible avec une version purement électrique dans sa prochaine génération.

La voiture « d’un demi-million » aura-t-elle une nouvelle version ?

Si début 2024 la Renault 5 a été choisie comme protagoniste, en attendant une version plus crossover pour cet automne sous l’appellation « 4 », 2025 pourrait être l’année de la Clio. Sa sixième génération est imminente et, heureusement pour les fans de l’utilitaire français, son avenir n’est pas en danger.

Le discours de Renault ces derniers temps est encourageant. Non seulement en ce qui concerne les nouveautés, mais aussi, pour notre plus grand plaisir, l’arrivée d’icônes renouvelées et électrifiées. Et, nous n’en doutons pas, l’arrivée de la nouvelle Renault 5 ne signifiera pas adieu à une Clio qui a encore beaucoup à dire.

La marque Renault investit massivement dans sa gamme de modèles petits et abordables, en vue d’une électrification totale d’ici 2035. Et cet agenda inclut la Clio.

Même si la sixième édition du modèle constitue un nouveau lifting complet du modèle actuel et continue de s’appuyer sur des versions à combustion avec technologie hybride (et sans diesel), une version entièrement électrique est également en préparation.

Double plateforme pour la future Clio

La nouvelle Renault Clio devrait arriver au milieu de l’année prochaine, avec pour objectif de prendre les routes en 2026. Toutefois, le lancement d’une variante 100 % électrique ne figurerait pas en tête de liste des priorités de l’entreprise française.

Le site Autocar a fourni quelques indices intéressants sur la façon dont Renault ferait de la Clio le cinquième modèle électrique de la famille renouvelée, après les nouvelles ou imminentes Mégane, 5, 4 et Twingo.

D’une part, la nouvelle génération de Renault Clio continuera à utiliser la plateforme CMF-B actuelle pour les versions avec moteur à combustion. L’essence continuera à jouer un rôle prédominant, puisque les moteurs diesel dCi disparaîtront à terme de la gamme.

La technologie E-Tech full hybrid (HEV), micro-hybride (MHEV) ou encore hybride rechargeable (PHEV), héritée du système Captur, devrait occuper la moitié de la future gamme Clio, notamment dans ses premiers pas. Les variantes GPL, avec label ECO, continueront d’être un complément très apprécié.

La future Renault Clio devrait également être 100 % électrique, mais basée sur une déclinaison de la nouvelle plateforme AmpR Small, qui équipe la Renault 5 récemment dévoilée.

En effet, cette architecture sera disponible en trois tailles : la plus petite pour la future Twingo électrique renaissante ; un intermédiaire pour les nouvelles Renault 5 et 4 ; et un plus grand pour la Clio susmentionnée. Cette architecture comportant environ 60% de composants partagés avec le CMF-B, le transfert de corps de l’un à l’autre sera aisé.

Cependant, des changements esthétiques substantiels sont attendus entre les deux versions, toutes deux s’adaptant aux caractéristiques que l’on a vues ces derniers temps avec les Scénic, Mégane, Austral, etc., laissant le côté plus rétro aux plus petites voitures électriques de la gamme Renault.

Prix ​​possible de la Renault Clio électrique

La future Renault Clio électrique comblera l’écart entre les Renault 5 et 4, environ 20 mm plus petites, et la Mégane, déjà sur un segment nettement supérieur. Il en sera de même en termes de prix : dans l’attente que la « 5 » dépasse la barre des 25 000 euros, la future Clio devrait coûter environ 30 000 euros.

Il a été dit dès le début que la nouvelle Renault 5 n’était pas destinée à remplacer la Clio, dont l’identité est si forte que son avenir ne pouvait (ou ne devait pas) être compromis. Surtout compte tenu du succès commercial de sa cinquième génération. « La Clio est une marque à part entière. »