Le chinois Geely dévoile la première voiture à la dérive alimentée par l’IA au monde

Le constructeur chinois de véhicules électriques Geely Auto vient de publier une vidéo de son dernier véhicule sans conducteur propulsé par l’intelligence artificielle (IA) roulant sur la glace et la neige. Publié sur Weibo, Geely l’a qualifié de « première technologie de dérive sans conducteur au monde ».

Geely montre sa puissante voiture en action

Dans la vidéo, Geely a présenté un véhicule d’essai qui effectuait une conduite autonome sans pilote sur la neige et la glace, qui, selon l’entreprise, est comparable aux performances d’un pilote automobile professionnel.

La dérive sans conducteur est un aspect important de la technologie de châssis numérique AI de Geely, démontrant les capacités de fusion inter-domaines de Geely dans les grands modèles d’IA, les châssis numériques et la conduite intelligente.

Geely Auto est l’une des principales marques automobiles de Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. En plus de produire sa propre gamme de véhicules électriques, la société détient également des participations dans plusieurs autres marques bien connues telles que ZEEKR, Volvo, Lotus et L’Etoile polaire.

[Vídeo original]

Une « première mondiale »

Selon CnEVPost, Geely a déclaré que le nouveau châssis est doté d’une technologie avancée qui lui permet d’effectuer des techniques de conduite agressives. Cela inclut un algorithme de modèle de perception large (LLM) qui est intégré aux capacités logicielles et matérielles.

Ceux-ci fonctionnent ensemble pour créer un système complet capable de détecter et de prédire l’état du véhicule en temps réel, le rendant comparable à un conducteur professionnel. De plus, le système de direction électrique de l’automobile permet un contrôle précis de la direction avec des ajustements effectués en millisecondes.

Comme le rapporte Electrek, ce nouveau modèle de voiture est capable de dériver de manière autonome, tout en offrant également aux passagers des fonctionnalités de sécurité avancées et une assistance à la conduite. Même si les passagers ne préfèrent pas dériver, la voiture peut les aider à naviguer facilement et à assurer leur sécurité.

« Les véhicules électriques intelligents basés sur la technologie de dérive sans conducteur peuvent offrir aux utilisateurs un niveau de sécurité plus élevé grâce à une assistance à la sécurité intelligente telle qu’un évitement actif et un freinage actif plus puissants.

Explique Geely.

Ce véhicule électrique IA de Geely est la première démonstration publique des prouesses technologiques de l’entreprise ces dernières années. Il s’agit d’un grand changement en termes de relations publiques, car l’entreprise a tendance à garder un profil relativement bas, bien qu’il soit l’un des plus grands constructeurs automobiles privés en Chine.

A lire aussi :