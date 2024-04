C’est officiel : le propriétaire de la Formule 1 rachète le MotoGP

Liberty Media, détenteur des droits commerciaux de la Formule 1, a acquis 86 % du capital de Dorna, la société qui promeut les championnats du monde de vitesse, dont MotoGP et Superbikes. L’opération, d’un montant d’environ 3,5 milliards d’euros, devrait être finalisée d’ici fin 2024.

Dans un communiqué, la société espagnole Dorna, titulaire des droits commerciaux et télévisuels des championnats MotoGP [onde milita o português Miguel Oliveira], Moto2, Moto3 et MotoE, Superbikes et Championnat du Monde féminin, explique qu’il détient environ 14% du capital de l’entreprise, évalué à 4,2 milliards d’euros. Celui-ci « continuera à avoir son siège à Madrid » et avec Carmelo Ezpeleta comme directeur exécutif, comme c’est le cas depuis 1994.

Nous sommes heureux d’élargir notre gamme de sports et de divertissement avec l’acquisition de MotoGP.

A déclaré Greg Maffei, président et directeur général de Liberty Media, cité dans le communiqué de Dorna, ajoutant que « le MotoGP est un championnat avec une base de fans fidèles et enthousiastes, des courses captivantes et un générateur de revenus ».

Carmelo et sa direction ont construit un grand spectacle sportif que nous pouvons étendre à un public plus mondial. L’entreprise dispose d’une large marge de croissance et nous avons l’intention de développer le MotoGP pour les fans, les équipes et les partenaires commerciaux.

Comme l’a partagé la presse, Dorna, qui détient les droits de la Coupe du monde de vitesse moto depuis 1991, fera partie du portefeuille de Liberty Media, mais restera une société opérant de manière indépendante.

Du point de vue de Carmelo Ezpeleta, « c’est la prochaine étape parfaite dans l’évolution du MotoGP et nous sommes très satisfaits de ce que cela apporte à Dorna, au paddock MotoGP et aux fans. »