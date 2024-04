La voiture de Xiaomi fait des débuts en Chine avec un énorme succès dans les réservations que même Xiaomi elle-même n’attendait pas.

Le 28 mars, en pleine Semaine Sainte, Xiaomi a officiellement lancé la vente de sa première voiture électrique. Le Xiaomi SU7 et ses trois modèles (quatre si l’on compte la version Founder’s Edition très limitée) ont désormais un prix et peuvent être réservés. Mais leur succès a été tel que certains « early adopters » devront attendre de les avoir dans leur garage.

En effet, Xiaomi ne s’attendait certainement pas à de si nombreux chiffres de réservations pour les EV SU7. Des chiffres qui ont allongé le temps d’attente jusqu’en octobre de cette année.

Xiaomi SU7, un succès de réservations

Outre le support pour Mi Home, le Xiaomi SU7 aura sa propre application mobile. En Chine, vous pouvez déjà télécharger l’application Xiaomi Auto, avec laquelle vous pouvez activer plusieurs fonctions de la voiture depuis votre téléphone. De plus, en dehors des stores, c’est la seule façon d’acheter un SU7, car elle dispose d’une section pour réserver l’un des trois modèles standards, Pro ou Max.

Depuis son lancement le 28 mars, l’application Xiaomi Auto a connu une augmentation significative des réservations des voitures Xiaomi. En réalité, rien que dans les 24 premières heures, 88 898 personnes ont réservé une voiture via l’application. Et ces chiffres n’ont fait qu’augmenter, ce qui a prolongé la date de livraison des voitures.

Attendre jusqu’en octobre pour votre Xiaomi SU7

Les premiers acheteurs recevront la voiture rapidement selon Xiaomi, en quelques jours ou semaines. Mais pour ceux qui ont réservé après, ils devront attendre même six mois, car les délais d’attente indiqués dans l’application – et confirmés par des médias tels que Reuters – sont les suivants :

Xiaomi SU7 : de 13 à 16 semaines

Xiaomi SU7 Pro : de 16 à 19 semaines

Xiaomi SU7 Max : de 25 à 28 semaines

Accélérer les délais de livraison, une priorité pour Xiaomi

Des médias tels que CnEVPost ont indiqué que dans un marché aussi compétitif que celui des véhicules électriques en Chine, « un temps d’attente trop long pourrait pousser les clients potentiels à changer de marque ». Xiaomi a construit une usine à Pékin capable de produire 200 000 voitures par an avant d’obtenir l’approbation réglementaire pour commencer à produire en Chine. Et comme on peut le lire dans le Financia Express, le constructeur automobile d’État BAIC Group a révélé en novembre qu’il produirait les voitures pour Xiaomi dans la même usine.





Tout indique que Xiaomi ne veut pas faire attendre son public, et même si certains le recevront en octobre – un délai qui se raccourcira probablement -, cela ne fera que renforcer leur excitation de l’avoir déjà dans leur garage.

Source: CnEVPost / Financial Express