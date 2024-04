La société chinoise Xpeng arrive en Allemagne, les yeux rivés également sur la France, l’Italie et le Royaume-Unis

Xpeng a déjà fait ses débuts en Europe il y a quelque temps, mais l’opération a été progressive. Le constructeur chinois de voitures électriques lance désormais deux modèles en Allemagne, les yeux rivés sur la France, l’Italie et le Royaume-Unis.

Comme nous l’avons écrit, Xpeng est entré sur le marché européen par les portes de la Norvège et au volant de son modèle G3. L’expansion a été progressive et, outre le premier pays nordique, le constructeur chinois est présent au Danemark, aux Pays-Bas et en Suède.

Ces pays sont désormais rejoints par l’Allemagne qui recevra la berline P7 et le SUV G9, dont les livraisons débuteront en mai prochain.

Dans un premier temps, son réseau de distribution comptera au total 24 points de vente. Si l’entrée se déroule comme prévu, ce nombre passera à 120 sites d’ici 2026.

Xpeng arrive en Allemagne avec deux propositions

Le premier modèle électrique, le Xpeng P7, sera disponible en trois versions – Long Range RWD (49 600 €), Performance AWD (58 600 €) et Wing Edition AWD (69 600 €) -, rivalisant avec des propositions telles que le BYD Seal, le Polestar 2 et la Volkswagen ID.7.

Toutes les versions sont équipées d’une batterie NCM (nickel, cobalt, manganèse) d’une capacité de 82,7 kWh. La version Long Range RWD est propulsée par 276 ch sur l’essieu arrière et est évaluée à 576 km WLTP. À leur tour, les modèles AWD disposent d’une transmission intégrale, de 473 ch et d’une autonomie WLTP de 505 km. Ils atteignent respectivement 0 à 100 km/h en 6,7 et 4,1 secondes.

Côté recharge, le Xpeng P7 culmine à 170 kW en courant continu (10-80 % en 29 minutes).

En plus du P7, Xpeng propose, en Allemagne, son G9, un véhicule plus moderne, disponible en trois versions : Standard Range RWD, avec un pack LFP (lithium-ferrophosphate) de 75,8 kWh (460 km WLTP), pour € 57 600 ; Long Range RWD, avec un pack NCM de 93,1 kWh (570 km WLTP), pour 61 600 € ; et Long Range AWD, avec transmission intégrale et 551 ch, et une autonomie de 520 km WLTP, pour 69 900 €.

Avec la petite batterie, le G9 charge jusqu’à un maximum de 260 kW, tandis qu’avec la grande batterie il atteint 300 kW, passant de 10 à 80 % en 20 minutes.

Après l’Allemagne, Xpeng a dans sa ligne de mire la France, l’Italie et le Royaume-Unis, avec des prix très similaires attendus. L’entreprise souhaite se démarquer en Europe et, à cette fin, prévoit plusieurs nouveaux produits au cours des trois prochaines années, dont une toute nouvelle marque qui sera vendue à des prix plus accessibles.