L’Europe à grande vitesse : le plus long tunnel ouvert pour tester la technologie hyperloop

Le plus long tunnel d’Europe a été ouvert aux Pays-Bas pour tester la technologie hyperloop. L’idée est que les passagers soient transportés rapidement et efficacement entre les villes et les pays.

Le concept d’hyperloop a été introduit par Elon Musk, qui souhaitait un « cinquième mode de transport » reliant San Francisco et Los Angeles. À l’époque, l’homme d’affaires affirmait qu’un tube hyperloop pourrait relier les deux villes en 30 minutes environ, contre jusqu’à six heures de route ou une heure d’avion.

Depuis, plusieurs projets ont été travaillés, notamment celui signé par le Britannique Richard Branson. Bien qu’elle ait envoyé deux passagers en voyage test en 2020, sa société Virgin Hyperloop a fini par fermer ses portes.

Aujourd’hui, le tunnel le plus long d’Europe a été ouvert pour tester la technologie hyperloop.

Hyperloop permettra des déplacements rapides entre les villes et les pays

Le nouveau tunnel blanc s’étend sur 420 mètres et est composé de 34 tubes interconnectés mesurant environ 2,5 mètres de large. Selon les informations, presque tout l’air est aspiré hors du tunnel afin de réduire la résistance de l’air et le véhicule peut être propulsé par des aimants à des vitesses pouvant éventuellement atteindre 1 000 kilomètres par heure.

En forme de Y, le Centre européen Hyperloop est la seule installation au monde dotée d’un « changement de voie », un tunnel qui bifurque de la voie principale, permettant aux scientifiques de tester ce qui se passe lorsqu’un véhicule change de direction à grande vitesse.

Ceci est nécessaire pour créer un réseau. Le changement de voie est une partie divergente de l’infrastructure, donc une partie va, par exemple, à Paris et l’autre à Berlin.

A déclaré le directeur du Centre européen Hyperloop, Sascha Lamme, qui prévoit un réseau de 10 000 kilomètres de tunnels traversant l’Europe d’ici 2050.

Si l’on regarde la manière dont les autoroutes se sont développées au fil du temps, l’évolution est exponentielle lorsque la technologie est prête. Nous avons créé quelque chose de très évolutif. Cela peut avancer très rapidement. Il devrait donc être possible d’entrer dans une gare d’Amsterdam et de se rendre dans une ville comme Barcelone en deux heures.

Il a partagé Lamme avec l’Agence France-Presse, expliquant que c’est « comme on le fait avec un avion, mais sans tous les tracas ».

La société néerlandaise Hardt Hyperloop prévoit d’effectuer les premiers tests de véhicules dans les semaines à venir et le Centre européen Hyperloop est à la disposition des entreprises développant n’importe quel aspect de la technologie Hyperloop.

Bien qu’ils soient optimistes, les scientifiques admettent qu’il y a un « long chemin » à parcourir avant que la technologie soit complètement prête, et qu’ils sont encore loin d’avoir été testés auprès des passagers.

Ceux-ci devraient être disponibles d’ici 2030, probablement sur un trajet court d’environ cinq kilomètres – d’un aéroport à une ville, par exemple, selon Lamme.

La technologie Hyperloop peut intégrer l’avenir de la mobilité

Selon ceux qui défendent la technologie hyperloop, elle ne produit ni pollution ni bruit, et s’intègre aux environnements urbains et ruraux.

La consommation énergétique de l’hyperloop en tant que moyen de transport est bien inférieure (à celle des autres). Cela nécessite également moins d’espace pour fonctionner car nous disposons de ces tubes qui peuvent être facilement placés sous terre ou en hauteur. Par conséquent, notre empreinte infrastructurelle est réduite.

A déclaré Marinus Van der Meijs, directeur de la technologie et de l’ingénierie chez Hardt Hyperloop.