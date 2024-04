Xiaomi est complet ce week-end et la production du Xiaomi SU7 pour 2024 est épuisée

Xiaomi, une fois de plus, a changé le marché. La marque a cet effet avec ses produits et le Xiaomi SU7 prouve une fois de plus cette capacité unique dont dispose la marque. Après le succès de sa présentation, le week-end dernier l’a montré, les points de vente du Xiaomi SU7 étant pleins.

Xiaomi a l’habitude d’avoir de longues files d’attente aux portes de ses stores. À chaque nouveau lancement de ses smartphones, la marque suscite un grand intérêt de la part des consommateurs, qui attendent des heures entières pour avoir accès à l’achat ou essayer ces nouvelles propositions que la marque met sur le marché.

Avec le Xiaomi SU7, ce mouvement semble s’être poursuivi et ce week-end, les stands de la marque étaient pleins. Les rapports en Chine montrent ces moments, avec de longues files d’attente pour les essais routiers tant attendus que la marque avait promis à ses clients (potentiels).

Certains responsables de stand ont déclaré que le flux quotidien de clients au cours des deux derniers jours atteignait entre 6 000 et 10 000 personnes et qu’ils « ne se sont pas bien reposés pendant cinq jours consécutifs ». De nombreux stands étaient pleins et de longues files d’attente se formaient devant la porte. Il est devenu normal de faire la queue pour les essais routiers jusqu’à 2 ou 3 heures du matin et le flux de clients dans le store a continué d’augmenter.

Parce que cette expérience est intéressante, les employés de nombreux stores ont déclaré que les utilisateurs qui payaient une caution pouvaient « faire la queue » et avoir la priorité pour un essai routier, tandis que les utilisateurs qui ne payaient pas de caution devraient attendre jusqu’à deux semaines pour obtenir un essai routier. essai routier. opportunité d’essai routier.

Il est intéressant de noter que Xiaomi a également annoncé que sa voiture électrique était déjà épuisée pour 2024. Une publication du géant des smartphones a cependant été partagée et comporte une annonce indiquant que la capacité de production pour 2024 a été épuisée avec 120 000 commandes. Cela est de bon augure pour le Xiaomi SU7 et pour l’activité de voitures électriques de la marque dans son ensemble.

C’est une excellente nouvelle pour Xiaomi et sa voiture électrique. Après tout le succès qu’il a eu sur les smartphones et autres appareils, le Xiaomi SU7 ouvre les portes d’un nouveau domaine et d’autres niveaux où on ne s’attendait pas à un si bon accueil.