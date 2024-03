Tous les secrets de la conduite autonome des voitures Xiaomi SU7 et la technologie incroyable derrière les pilotes automatiques Xiaomi Pilot

Tesla a popularisé le concept de voitures autonomes à travers des films et des livres futuristes, mais la technologie Xiaomi Pilot montée sur tous les modèles Xiaomi SU7 de l’entreprise promet de faire évoluer le concept de conduite sans conducteur.

Lors de la présentation de l’EV, la marque chinoise a mis en avant les caractéristiques avancées du Xiaomi SU7, en mettant particulièrement l’accent sur ses capacités. Et l’une des caractéristiques les plus applaudies par le public était celle du « Xiaomi Pilot », le système de conduite assistée créé par l’entreprise que nous connaissons déjà en détail modèle par modèle.

Conduite assistée Xiaomi Pilot et HyperOS

Xiaomi Pilot Pro

En fonction du modèle de Xiaomi SU7 que vous achetez, la conduite assistée diffère en termes de puissance matérielle disponible. Le modèle de base du Xiaomi SU7 met en œuvre le Xiaomi Pilot Pro, une plateforme alimentée par la puce NVIDIA DRIVE Orin qui offre 84 TOPS et repose sur 11 caméras :

Deux caméras frontales de 8 MP

Quatre caméras latérales de 3 MP

Quatre caméras panoramiques de 3 MP

Une caméra arrière de 3 MP

12 radars ultrasoniques

Un radar frontal à ondes millimétriques.

Si la voiture est équipée du Xiaomi Pilot Pro, le système d’assistance à la conduite aide à parcourir de longues distances en s’occupant de tâches telles que :

Accélération

Décélération

Changement de voie

Incorporations

Régulateur de vitesse automatique

Dépassement automatique

Éviter les obstacles (y compris les chantiers et les gros véhicules)

Éviter les routes encombrées

Aide au stationnement en marche arrière

Donner la priorité aux piétons





Stationnement assisté

Une autre des fonctions autonomes offertes par le Pilot Pro est celle du stationnement assisté, que ce soit dans la rue ou dans des parkings intérieurs, avec la capacité d’apprendre automatiquement l’itinéraire où la voiture sera laissée. Cela est rendu possible grâce à la technologie des capteurs incorporés, capable de diviser la zone de stationnement en millions de grilles pour éviter les petits obstacles avec une précision de reconnaissance minimale de 0,05 mètre.

En roulant sur la route, en revanche, le champ de vision est élargi avec une distance de reconnaissance de chaque côté allant jusqu’à 160 mètres. Xiaomi met en avant la puissance de son algorithme de réduction du bruit : avec la pluie ou la neige, il aide les caméras à analyser correctement la route et les obstacles, évitant ainsi les interférences climatiques.

Xiaomi Pilot Max

Il y a ensuite le Xiaomi Pilot Max, qui est inclus pour ceux qui achètent les modèles Xiaomi SU7 Pro et le haut de gamme Xiaomi SU7 Max, qui comprend la technologie des capteurs mentionnée précédemment et ajoute deux radars arrière à ondes millimétriques et LiDAR, ainsi que deux processeurs NVIDIA DRIVE Orin dont la puissance augmente à 508 TOPS.





Cette mise à jour rend la voiture « plus intelligente », capable de reconnaître les feux de signalisation et de s’y adapter, de faire face aux intersections et de laisser la priorité aux véhicules à deux roues ; de plus, pendant la conduite à grande vitesse, le LiDAR augmente la distance de reconnaissance avant et arrière jusqu’à 250 mètres.

Pour l’instant, l’installation de la conduite assistée est gratuite pour les « early adopters », car ceux qui achètent le SU7 avant le 31 décembre 2024 pourront obtenir gratuitement le Xiaomi Pilot Pro/Max. Cependant, il ne sera pas possible de l’utiliser immédiatement partout : les tests commenceront en avril, à partir du 10 mai il sera possible de l’utiliser dans 10 villes de Chine, et à partir d’août dans tout le pays.

Via | Lei Jun X / Twitter