Récemment, Xiaomi a présenté sa voiture électrique Speed ​​​​Ultra 7, un véhicule qui a surpris de nombreux fans de ce secteur. Ainsi, dans notre question de cette semaine, nous souhaitons que vous nous disiez si le Xiaomi SU7 pourrait constituer une menace pour Tesla. Participer!

Le nouveau Xiaomi Speed ​​​​Ultra 7 électrique pourrait-il être une menace pour Tesla ?

Il existe de plus en plus d’options de voitures électriques sur le marché automobile et ceux qui profitent le plus de ce scénario sont sans aucun doute les consommateurs, car ils disposent progressivement d’un plus grand choix lors de l’achat.

Lors de l’événement Mobile World Congress 2024, qui s’est déroulé du 26 au 29 février à Barcelone, Xiaomi a présenté son nouveau Speed ​​​​Ultra 7 électrique et NETCOST était présent à la même révélation. Le véhicule de la marque chinoise a été officiellement lancé le 28 mars et attire déjà l’attention de nombreux conducteurs intéressés par les voitures à énergie.

Comme nous l’avons déjà mentionné, la Xiaomi Speed ​​​​Ultra 7 est une voiture élégante et puissante et équipée d’une super technologie. Selon ce que Lei Jun, PDG et fondateur de la marque chinoise, a déclaré à Reuters, la technologie du « super moteur électrique » est capable de fournir une accélération encore plus rapide que celle de Tesla. Il est donc naturel de commencer à penser que le SU7 pourrait même devenir un « Tesla Killer » dans un avenir proche, compromettant potentiellement le leadership des populaires voitures électriques d’Elon Musk.

Alors, dites-nous maintenant si le nouveau Xiaomi Speed ​​​​Ultra 7 électrique pourrait être une menace pour Tesla. Vous pouvez voter en utilisant le sondage ci-dessous.

