Encore un joli score ! Tesla a annoncé avoir produit 6 millions de voitures électriques

Tesla a montré à quel point elle s’améliore de plus en plus sur le marché des voitures électriques. Elle recherche de nouveaux domaines et tente de s’imposer comme un fabricant majeur que tout le monde devrait suivre. Dans sa ligne de croissance, Tesla a révélé un autre objectif atteint. Elle annonce désormais avoir déjà produit 6 millions de voitures électriques.

6 millions de voitures électriques

À chaque nouveau trimestre, Tesla affiche des chiffres de production et de ventes de plus en plus élevés. Cette croissance est soutenue et la marque est en mesure de faire en sorte que ses clients trouvent ses propositions en réponse à leurs besoins.

Désormais, et dans un post sur son compte Twitter, le constructeur automobile d’Elon Musk a assuré avoir franchi une nouvelle étape importante de son histoire. Elle a révélé qu’elle aurait déjà produit plus de 6 millions de voitures électriques dans ses Gigafactories.

Une autre étape unique pour la marque

Ce nouveau poste s’inscrit dans la lignée d’autres moments clés chez Tesla, en termes de production de voitures électriques. Avant cette position, la marque avait annoncé qu’elle franchirait la barre des 5 millions en septembre 2023. Il lui aura fallu un peu plus de 6 mois pour réaliser cette croissance.

Avant cela, Tesla avait annoncé début mars 2023 le cap des 4 millions de voitures électriques produites. Cela signifie que la marque n’a pas accéléré son rythme de production au cours de la dernière année, ce qu’elle doit faire pour garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Tesla devra réagir à la concurrence

Ce scénario se produit bien que Tesla ait déclaré que sa capacité de production installée a considérablement augmenté au cours de la dernière année. L’image ci-dessus montre les valeurs actuelles, mais la capacité de production installée n’est pas toujours pleinement utilisée, en plus du fait que Tesla ait connu quelques problèmes ces derniers mois.

C’est avec cette position que la marque s’apprête à dévoiler les données du dernier trimestre. La concurrence a accéléré la production et les ventes, ayant déjà volé la première place à Tesla. Il est temps pour eux de réagir et de s’assurer une place qui leur appartient traditionnellement et qu’ils pourront certainement récupérer.