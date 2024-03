Lamborghini dévoile un nouveau logo pour ses futures voitures

Les logos de marque sont l’un de leurs éléments les plus importants et à partir duquel elles sont identifiables. Eh bien, Lamborghini a redessiné la sienne et a révélé qu’elle sera présente dans toutes les futures voitures.

Après plus de 20 ans, Lamborghini a renouvelé son logo et son identité visuelle, donnant un nouveau look à sa marque, l’emblème emblématique marqué par un taureau en colère. La marque cherche ainsi à promouvoir ses attributs, car la nouvelle image « reflète mieux les valeurs « courageuses », « inattendues » et « authentiques » de la mission de Lamborghini ».

Le nouveau logo sera appliqué à toutes les nouvelles voitures Lamborghini.

Le constructeur italien a également créé une nouvelle police personnalisée qui « reflète les lignes incomparables et le caractère unique des voitures ».

La première voiture à porter le nouveau logo devrait être la version hybride rechargeable du SUV Urus, qui devrait être dévoilée dans les mois à venir.

Le logo lui-même est très similaire à la version précédente, mais les détails dorés brillants ont été remplacés par un bronze plus subtil. De plus, le nom Lamborghini est écrit dans une police « plus large », « symbolisant l’identité claire de la marque ».

Pour la première fois, le taureau apparaîtra individuellement – ​​sans le bouclier ni le nom Lamborghini – sur le site Web et les réseaux sociaux de l’entreprise.

Le programme de rebranding est la dernière étape de la stratégie commerciale « Direzione Cor Tauri » de Lamborghini, dans le cadre de laquelle l’entreprise électrifiera sa gamme de produits d’ici fin 2024 et présentera sa première voiture électrique, basée sur le concept de crossover Lanzador. ), en 2028.