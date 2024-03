Xiaomi SU7 a reçu 50 000 précommandes en 27 minutes

Xiaomi a officiellement fait ses débuts sur le marché automobile hier avec le lancement officiel de sa voiture électrique, SU7. Les consommateurs étaient inquiets, comme en témoignent les 50 000 commandes de la voiture passées en 27 minutes.

Comme nous l’avons vu, trois ans après avoir annoncé qu’elle investirait sur le marché automobile, Xiaomi a lancé sa première proposition sur le marché chinois, le très attendu SU7.

L’attente fut longue et la curiosité fut attisée par les informations qui apparaissaient ici et là. A tel point que les commandes ont atteint un nombre surprenant.

La société a révélé que quatre minutes après son lancement, la voiture avait reçu 10 000 commandes, 7 minutes plus tard, 20 000 commandes et qu’en 27 minutes, le cap des 50 000 commandes avait été atteint.

Selon CarNewsChina, Xiaomi a tenu une conférence à Pékin, où elle a lancé trois versions du SU7. Le directeur exécutif de l’entreprise, Lei Jun, a passé environ deux heures sur scène à parler de la nouvelle voiture et la diffusion en direct a rassemblé plus de deux millions de téléspectateurs sur WeChat.

De plus, les PDG et fondateurs de trois constructeurs chinois de véhicules électriques – Nio, Xpeng et Li Auto – ont assisté à l’événement de lancement et ont été remerciés pour leur support lors du développement du SU7.

Le Xiaomi SU7 est disponible en Chine dans les versions Standard, Pro et Max, qui diffèrent en termes de batterie, de groupe motopropulseur et de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). Deux sont à propulsion arrière, tandis que le niveau de finition supérieur est une version performante à traction intégrale avec deux moteurs.

