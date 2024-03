Smart #1 Brabus… un « animal électrique » avec une force supplémentaire

Nous commençons par les chiffres. 440 km en une seule charge. 428 ch de puissance maximale. 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes. Il s’agit en réalité d’un recueil de données qui montre comment la petite, mais pas si petite, Smart #1 Brabus peut effrayer quiconque n’est pas préparé. La voiture a du style, de la puissance et suscite beaucoup d’enthousiasme !

Smart #1 Brabus : mesures 440, 428, 48 000

Bien entendu, nous aurions dû ajouter le prix de près de 50 000 euros aux chiffres ci-dessus. Mais c’en était déjà trop pour susciter l’émotion.

En regardant ce que Smart a lancé à ce jour, on peut dire que c’est la Smart #1 Brabus qui est la petite, la plus puissante à ce jour.

La Smart #1 représente le début d’une nouvelle ère radicale pour une entreprise surtout connue pour ses minuscules citadines biplaces qui se retrouvent à profiter d’espaces de stationnement incroyablement petits.

Il y a quelques années, Mercedes, le propriétaire initial de Smart, a signé un partenariat 50/50 avec le constructeur automobile chinois Geely pour réinventer la marque en tant que spécialiste des voitures électriques avec une toute nouvelle gamme de modèles.

Smart #1 – qui est censé s’appeler « Smart Hashtag One » – est le premier produit de la coentreprise. Comme vous pouvez le voir sur les photographies, il ne s’agit pas d’une simple petite citadine. En réalité, ce SUV électrique a une taille similaire, par exemple, au Hyundai Kauai 100 % électrique et au Jeep Avenger. Bien sûr, cet exemple de Jeep change immédiatement la modeste conception du passé de Smart dans l’esprit des gens, n’est-ce pas ?

Lorsque nous l’avons conduit, nous avons été surpris par ce petit SUV électrique à quatre roues motrices, nous avons souvent été violemment secoués par les 422 ch. Oui, l’électrique est très rapide, notamment grâce à son couple instantané. Mais les acheteurs potentiels ne devraient pas venir ici à la recherche de grandes quantités de raffinement dynamique – ou même de quantités relativement modestes de raffinement dynamique.

Attention, il ne s’agit pas d’un coup de pied critique. J’ai eu beaucoup de plaisir à conduire la Smart #1 Brabus, et il est difficile de ne pas aimer une voiture qui a l’air si cool, mais qui menace également de se retrouver par l’arrière sur routes sèches. Mais il est juste de dire que l’équilibre entre pouvoir et contrôle n’est définitivement pas bien atteint.

Il pèche parce qu’il ressemble à son frère plus « humble »

Les changements par rapport au #1 à propulsion sont légers. En plus du moteur arrière de 268 ch de la plus petite voiture, la Brabus bénéficie d’un autre moteur, plus petit, de 154 ch sur l’essieu avant. Oui, c’est la grande nouveauté en termes de mécanique.

Malgré toute cette puissance supplémentaire, la Brabus repose sur les mêmes pneus 235/45 R19 que la voiture à propulsion arrière. Selon les ingénieurs de Smart, les réglages de suspension ont également été révisés uniquement pour tenir compte de la masse supplémentaire à l’avant : la configuration de base reste douce et flexible.

Le caoutchouc de qualité écologique a du mal à combiner les charges dans les virages avec l’accélération longitudinale. L’entrée en virage est douce et sujette au sous-virage à basse vitesse, mais l’augmentation de la puissance inverse radicalement l’équilibre du châssis alors que le couple arrière prend le contrôle et que l’arrière acquiert la sensation indubitable de légèreté qui indique un survirage imminent.

À ce stade – peut-être heureusement – le système de contrôle de stabilité intervient avec force et davantage d’efforts sont dirigés vers l’avant pour tenter de tirer la voiture vers l’avant, ce qui entraîne davantage de sous-virage. C’est certes rapide, mais ce n’est pas très élégant.

D’autres détails spécifiques à Brabus sont le design différent des jantes en alliage et de l’emblème, ainsi que comme mode de conduite Brabus au-dessus du mode Sport habituel. Rassurez-vous, après ces vérités, je dois dire que c’est très amusant, mais cela oblige à ne pas perdre la raison dans l’émotion…

Caractéristiques:

Prix : 48 450 €

: 48 450 € Infodivertissement : Apple CarPlay/Android Auto

: Apple CarPlay/Android Auto Moteur : Deux moteurs synchrones à aimants permanents

: Deux moteurs synchrones à aimants permanents Streaming : réducteur 1 rapport, transmission intégrale

: réducteur 1 rapport, transmission intégrale Pouvoir : 422 chevaux

: 422 chevaux Binaire : 543 Nm

: 543 Nm Poids : 1900kg

: 1900kg 0 – 100 km/h : 3,9 secondes

: 3,9 secondes Vitesse maximum : 180km/h

: 180km/h Batterie : 66 kWh

: 66 kWh Autonomie: 440km

Concernant la recharge, Smart #1 Brabus prend en charge des vitesses allant jusqu’à 150 kW en courant continu (DC) et jusqu’à 22 kW en courant alternatif (AC).

Brabus intelligent #1