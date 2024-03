Xiaomi SU7 : des chargeurs rapides ont commencé à être installés pour les voitures électriques

Maintenant que Xiaomi en a révélé beaucoup plus sur le SU7, on en sait beaucoup plus sur cette voiture électrique. La marque promet beaucoup pour ces propositions, désormais vendues. Pour alimenter ces véhicules, Xiaomi a décidé de créer son réseau de chargeurs, désormais visible. Sa performance est également unique.

Le nouveau Xiaomi SU7 est déjà une réalité sur le marché chinois, et Xiaomi n’a pas voulu attendre pour installer ses premiers chargeurs. Ceux-ci sont équipés de la technologie HyperCharge 800V dans toute la Chine pour pouvoir recharger la batterie de votre voiture en quelques minutes seulement.

Les informations existantes indiquent que ces bornes de recharge seront en vente à toute personne achetant un Xiaomi SU7, mais leur prix n’a pas été confirmé. Ce que vous savez, c’est que ces chargeurs auront suffisamment de puissance pour garantir jusqu’à 220 km d’autonomie en seulement 5 minutes de charge.





De plus, si l’attente passe à 15 minutes de charge, il est possible d’atteindre 510 km d’autonomie. Cela semble donc être, en termes de vitesse, l’un des points les plus puissants de tout le marché.

Cependant, il reste à voir si Xiaomi décidera d’étendre ce réseau de chargeurs à travers le pays afin que les utilisateurs puissent disposer de ces capacités le plus rapidement possible, sinon rien de tout cela ne sera pertinent dans la pratique.

De plus, la forme de ces chargeurs sera extrêmement simple. Tout ce dont vous avez besoin est un code QR généré via l’application sur votre smartphone et, une fois lu par la borne de recharge, il pourra être utilisé sans problème majeur.

Reste maintenant à savoir si ces chargeurs ultra-rapides arriveront également le jour où Xiaomi parviendra à faire sortir de Chine le SU7, sa voiture électrique. Ceux-ci garantiront une solution comme celle de Tesla, offrant une recharge très rapide et impressionnante.