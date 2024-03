Un train à hydrogène bat le record après environ 2 800 km sans arrêt

La mobilité durable va, pour beaucoup, au-delà des alternatives électriques à batterie, l’hydrogène étant une voie à considérer. Pour ce train suisse, ce carburant a suffi à battre le record de 1741 miles (environ 2802 km) de trajet sans escale.

Signé par la société suisse Stadler, un train suisse appelé FLIRT H2 a obtenu sa place dans le Guinness World Records, après avoir parcouru environ 2800 km sans faire d’arrêt.

L’exploit a été réalisé grâce à un wagon de passagers d’un train fonctionnant à l’hydrogène sur un circuit d’essai dédié dans le Colorado, aux États-Unis d’Amérique.

Le FLIRT H2 dispose de deux voitures avec une centrale électrique au milieu, qui stocke l’hydrogène dans des réservoirs de carburant et utilise des piles à combustible pour le convertir en électricité.

Par la suite, l’électricité est envoyée vers un convertisseur de traction et stockée dans une batterie, qui la fournit au moteur électrique pour déplacer le train. De cette manière, il est possible de récupérer l’énergie du système de freinage du train, augmentant ainsi l’efficacité du système.

Stadler se concentre constamment sur l’avenir du transport ferroviaire avec des systèmes de propulsion alternatifs et développe continuellement des technologies innovantes. En utilisant l’hydrogène comme source d’énergie propre, nous contribuons activement à la protection de l’environnement et façonnons les voyages durables et sans émissions de demain.

A déclaré Martin Ritter, PDG de Stadler, dans un communiqué de presse.

La configuration à deux voitures peut accueillir 108 passagers et a une vitesse maximale de 130 km/h. De plus, le train a été conçu pour fonctionner à des températures ambiantes élevées, jusqu’à 49 degrés Celsius.

Un record qui a permis de démontrer la capacité du train à hydrogène

Construit pour la San Bernardino County Transportation Authority (SBCTA), le train FLIRT H2 propulsé à l’hydrogène est testé sur un circuit d’essai au Colorado avant sa mise en service prévue plus tard cette année. Pour le rendre officiel, Stadler a décidé de l’immortaliser avec un disque.

Dans la soirée du 20 mars, les ingénieurs de Stadler ont commencé à conduire le convoi par équipes tout au long de la nuit, pour continuer le lendemain. Lorsque le convoi s’est arrêté, à 17h23 le 22 mars, il avait parcouru 2803 km en 46 heures. Tout cela avec un seul réservoir de carburant.

Bien qu’impressionnant, le train ne s’est pas arrêté et redémarré plusieurs fois au cours de la tentative de record, et n’a pas non plus voyagé selon des pentes différentes. En effet, l’autonomie annoncée pour le FLIRT H2 est d’environ 460 km.

En tout cas, cela a démontré la capacité de l’hydrogène comme source potentielle d’énergie pour les trains.

Comme le rappelle Interesting Engineering, en 2023, la California Transportation Authority a commandé quatre trains FLIRT H2 dotés de quatre voitures, en vue d’augmenter la capacité d’accueil des passagers.