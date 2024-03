Xiaomi révèle son plus grand secret : voici les prix de sa voiture Xiaomi SU7, moins chère que la Tesla Model 3

C’était la question la plus posée à Lei Jun, Lu Weibing et aux responsables des relations publiques de Xiaomi lors de chaque événement, présentation et annonce. C’était la seule donnée qu’ils ne connaissaient pas encore. Et dans l’entreprise, ils l’ont gardée secrète jusqu’à aujourd’hui: Voici le prix final de vente du Xiaomi SU7.

Aujourd’hui, le 28 mars, jour de Jeudi saint, Xiaomi a organisé un événement en Chine qui correspondait précisément au jour où les premières unités du SU7 ont été officiellement mises en vente. Nous avons obtenu de nouvelles informations, telles que la couleur de l’intérieur, l’autonomie et la vitesse maximale, ainsi que les prix de chaque modèle de la voiture SU7.

Les prix de chaque modèle de voiture Xiaomi SU7

Xiaomi SU7 standard

Prix: 215 900 yuans, soit 27 646 euros

Batterie BYD Blade de 73,6 kWh

Autonomie de 700 km

De 0 à 100 km/h en 5,28 secondes

Vitesse maximale de 210 km/h.

Xiaomi Pilot Pro ADAS

Architecture de 400V

RWD 220 kW

Couple moteur de 400 Nm

Xiaomi SU7 Pro

Prix: 245 900 yuans, soit 31 486 euros

Batterie CATL CLTC de 94,3 kWh

Autonomie de 830 km

Architecture de 800V

Xiaomi SU7 Max

Prix: 299 900 yuans, soit 38 400 euros

Batterie CATl Qilin de 101 kWh

Autonomie de 800 km CLTC

510 km de charge en 15 minutes

Accélération de 0 à 100 km/h en 2,78 secondes

Vitesse maximale de 265 km/h

Xiaomi Pilot Max ADAS

Architecture de 800V

AWD, doubles moteurs avec une puissance combinée de 495 kW (663 CV)

Couple moteur de 838 Nm

Xiaomi SU7 modèle standard, moins cher et meilleur que la Tesla Model 3

Lors de la présentation, Lei Jun a reconnu que le prix du Xiaomi SU7 standard signifierait que l’entreprise vendait chaque voiture à perte. Mais il a également déclaré que ce modèle d’entrée est moins cher que la Tesla Model 3, qui coûte en réalité à partir de 245 900 yuans en Chine, soit le même prix que le Xiaomi SU7 Pro.



Lei a affirmé que la version standard du SU7 dépasse la Model 3 dans plus de 90% de ses spécifications, à l’exception de deux aspects sur lesquels, a-t-il dit, Xiaomi pourrait mettre au moins entre trois et cinq ans pour rattraper Tesla. La Tesla Model 3 est la berline électrique la plus vendue en Chine dans la plage des 600 km d’autonomie.

Les livraisons des voitures aux personnes qui les ont réservées commenceront fin avril, a-t-il déclaré. Lei a également affirmé que l’usine de voitures de Xiaomi, où toutes les étapes « clés » sont entièrement automatisées, peut produire un SU7 toutes les 76 secondes.