Les citoyens californiens peuvent acheter cette voiture électrique pour 8 000 $

Bien qu’elles ne soient pas abondantes dans l’État américain, une combinaison d’incitations permet aux citoyens californiens d’acheter une nouvelle Chevrolet Bolt électrique pour la modique somme de 8 000 dollars. L’arranjinho est digne du portugais.

Au fil du temps, le catalogue de voitures électriques va prendre forme, regroupant des alternatives pour tous les goûts et pour des budgets toujours plus nombreux. Bien qu’il existe des acheteurs pour les modèles haut de gamme, tout le monde ne veut pas d’une voiture de rêve et recherche simplement un véhicule performant et durable.

Comme le rappelle InsideEVs, évoquant la réalité des États-Unis, peu de modèles électriques se rapprochent de la Chevrolet Bolt EV et de l’EUV, avec des prix débutant respectivement à 26 500 et 27 800 dollars.

Bien qu’elle soit depuis plusieurs années le modèle standard pour de nombreux acheteurs soucieux du prix, la Bolt a été abandonnée l’année dernière. Suite à cette décision, il ne reste plus que quelques milliers d’unités disponibles.

La Chevrolet Bolt peut être achetée à un prix très bas grâce à des incitations

Selon les comptes d’EVLife, les Californiens qui répondent à des exigences spécifiques en matière de revenu, de résidence et de possession d’un véhicule peuvent profiter d’une combinaison d’incitations étatiques et fédérales pour obtenir une nouvelle Chevrolet Bolt EV pour seulement 8 000 $ ou une Chevrolet Bolt EUV pour seulement 9 300 $.

Premièrement, les véhicules Chevrolet sont à nouveau éligibles au crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ pour les véhicules électriques suite à la loi sur la réduction de l’inflation de 2022.

Ensuite, le programme Clean Cars 4 All de Californie indique que si vous possédez un véhicule à moteur à combustion interne en état de marche (2005 ou plus ancien), vous pouvez passer à un nouveau véhicule électrique à batterie ou hybride rechargeable et gagner jusqu’à 9 500 $. Cette incitation, qui constitue la plus grande incitation, dépend des conditions de revenu et de résidence.

Le troisième et dernier est le Programme d’aide aux consommateurs, qui offre une aide à la réparation de véhicules allant jusqu’à 1 500 $ aux acheteurs qui possèdent un véhicule opérationnel plus ancien admissible à la rénovation. Là encore, l’éligibilité à la prestation maximale dépend du niveau de revenu.

Même s’ils ne sont plus en abondance maintenant qu’ils ont été abandonnés, les trois programmes combinés aboutissent à l’achat d’une Chevrolet Bolt électrique pour une véritable aubaine en Californie.