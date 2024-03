C’est aujourd’hui ! Xiaomi lance sa voiture électrique, la Speed ​​​​Ultra 7 (SU7)

Xiaomi est une entreprise chinoise qui a connu une croissance brutale. En mettant fortement l’accent sur les smartphones et autres gadgets, qui incluent de nombreux appareils pour la maison, Xiaomi va désormais pénétrer un nouveau marché. Aujourd’hui, l’entreprise chinoise lancera sa première voiture électrique, la Speed ​​​​Ultra 7 (SU7).

Speed ​​​​Ultra 7 (SU7) est beau, puissant et doté d’une super technologie

Le Speed ​​​​Ultra 7 (SU7) de Xiaomi n’est pas exactement un véhicule inconnu de nos lecteurs. Ces derniers temps, NETCOST a présenté plusieurs fonctionnalités de ce véhicule qui promet de « bousculer » le marché électrique.

NETCOST a déjà vu SU7 en direct, lors du Mobile World Congress 2024, qui a eu lieu à Barcelone. Que dire de ce véhicule électrique ?

C’est beau, c’est puissant et, comme prévu, il est équipé d’une super technologie. S’adressant à Reuters, Lei Jun, PDG et fondateur de la marque, a déclaré que la technologie du « super moteur électrique » est capable de fournir une accélération encore plus rapide que celle de Tesla.

Les voitures Xiaomi doivent être différentes. L’aspect le plus important est la technologie. Nos voitures seront donc confrontées à des attentes très différentes de celles qui existaient lorsque nous avons lancé nos smartphones.

Environ 76 stores Xiaomi dans 29 villes chinoises ont commencé à exposer la voiture lundi dernier.

Le Speed ​​​​Ultra 7 (SU7) sera officiellement présenté aujourd’hui, trois ans après que la marque a annoncé son entrée sur le marché automobile. Selon les informations, La première voiture du constructeur chinois ne dépassera pas les 500 000 yuans, soit environ 64 000 euros.