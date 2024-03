Volvo franchit une étape historique et produit sa dernière voiture équipée d’un moteur diesel

Avec l’avancée des voitures électriques, les marques doivent s’adapter et modifier leur production. Volvo donne désormais un exemple clair de changement et annonce avoir produit sa dernière voiture équipée d’un moteur diesel. Celui-ci est parti directement au musée de la marque.

Avec l’évolution des normes européennes d’ici quelques années, les constructeurs automobiles ont déjà commencé à s’y préparer. Il y a des étapes à franchir et qui représentent des moments importants qui resteront dans l’histoire des marques, qu’ils soient positifs ou négatifs.

Volvo a pris l’une de ces mesures et a annoncé que mardi dernier le dernier modèle diesel de l’entreprise avait été produit. Il s’agissait d’un XC90 qui sortait de sa chaîne de production à Torslanda, en Suède. La prochaine étape de cette voiture est le Monde de Volvo à Göteborg, où elle sera exposée.

Ce moment marque la fin de 45 ans de production de voitures à moteur diesel, qui représentaient une part importante des ventes de la marque au fil des années. Dans cette gamme, de nombreux modèles emblématiques sont apparus et avaient ce moteur comme base.

Pourtant, d’ici 2030, Volvo entend devenir une marque exclusivement électrique. Il s’agit d’un grand changement, si l’on considère que les constructeurs ont toujours basé leurs propositions sur les moteurs diesel.

Volvo a souligné que plus de 9 millions de voitures équipées de moteurs diesel ont été fabriquées depuis 1991, ce qui constitue la période la plus ancienne dans les archives de l’entreprise. Ce chiffre réel est donc beaucoup plus élevé, étant donné que 12 ans n’ont pas été pris en compte.

Dans le cadre de son processus d’adaptation et pour rentabiliser tous les investissements, les usines de Volvo seront recyclées. Ceux-ci commencent à produire les voitures électriques de la marque et assurent ainsi que sa présence reste forte sur le marché, avec des modèles haut de gamme.