Le PDG de Xiaomi laisse entrevoir le prix de la Xiaomi SU7, la première voiture électrique de la marque

Le PDG du fabricant chinois a révélé le prix de sa première voiture électrique, avec une étiquette qui la place dans le secteur des véhicules haut de gamme.

La Xiaomi SU7 lors de sa présentation.

Le mois dernier, la Xiaomi SU7, la première voiture électrique du fabricant, a été officiellement annoncée, avec laquelle ils espèrent donner du fil à retordre à Tesla et Porsche. Nous savons également que le fabricant prévoyait de la lancer sur le marché ce mois-ci et que 100 000 unités du véhicule ont déjà été réservées. Des chiffres très prometteurs pour cette voiture électrique.

Grâce à Gadgets360, nous savons que le PDG de Xiaomi a dévoilé le prix tout en continuant de prendre des commandes pour son nouveau véhicule. Depuis sa présentation, il a suscité beaucoup d’attentes, ce qui, ajouté aux rumeurs et aux spéculations qui entourent le SU7, crée un terrain propice que Xiaomi adore.

Voici combien coûtera la Xiaomi SU7. Selon ce qu’a déclaré Lei Jun sur sa page Weibo, la Xiaomi SU7 sera positionnée parmi les véhicules haut de gamme, ce qui se déduit de son prix. La première voiture du fabricant chinois coûtera environ 64 000 euros . Le directeur a également vanté le fait que le SU7 disposera d’une technologie capable de fournir une accélération supérieure à celle des voitures Tesla et Porsche.

Selon le média, lundi dernier, la voiture a commencé à être exposée dans les stores chinois, plus précisément dans la version Ocean Blue. Des curieux, des blogueurs et des journalistes spécialisés en technologie s’y sont rendus pour la voir de près. De plus, l’application Xiaomi Car est désormais disponible dans différents stores d’applications du pays asiatique.

Il y aura deux variantes du SU7 : l’une avec une autonomie allant jusqu’à 668 kilomètres, et l’autre avec une autonomie allant jusqu’à 800 kilomètres. Il est important de souligner que la Tesla Model S peut conduire jusqu’à 650 kilomètres avec une seule charge. Le fabricant chinois veut vraiment conquérir le marché de la mobilité avec ces autonomies si elles sont réelles.